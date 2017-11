Diabète : une mort lente, mais domptable

23-11-2017

Aussi meurtrier que le VIH/SIDA, le diabète, avec 5 millions de morts/an au niveau mondial, ne cesse de gagner du terrain. Pourtant, la maladie peut être prévenue.

Actuellement, sur cinq personnes hospitalisées au Burundi, deux souffrent du diabète. Dans les provinces Mwaro, Cankuzo, Ngozi, Gitega, le taux de prévalence environne les 4%. « Des données qui prouvent l’irréfutable présence de cette insidieuse maladie dans tous les coins du pays et parmi toutes les couches de la société », indique avec désolation Innocent Nkurunziza, directeur du Programme National Intégré de Lutte contre les Maladies Chroniques non Transmissibles (PNILMCNT).

Des chiffres, assure-t-il, maîtrisables lorsque les gens sont dépistés précocement. « Malheureusement, ils attendent la complication de la maladie pour consulter un médecin». Une urgence qu’a vite comprise l’Association des Infirmiers pour l’Assistance aux Diabétiques (AIAD). Elle a créé des clubs de lutte contre diabète dans des établissements scolaires et des ménages. « L’objectif est de sensibiliser tout ce beau monde qui pense être à l’abri, l’alerter et lui faire comprendre l’impérieuse nécessité de se faire dépister. »

Depuis, l’appel semble être entendu, affirme Steve Ruvari, son président. «Environ plus de 1000 personnes (enfants, adultes, etc) se sont faits dépister volontairement en mairie de Bujumbura.» Et de révéler aussitôt : « Nombreuses étaient ces personnes atteintes de diabète non diagnostiqué avec déjà des complications pouvant entraîner les maladies rénales chroniques, l’insuffisance cardiaque, la rétinopathie (affection de la rétine) et la neuropathie, etc. »

Repenser la politique des soins

Face à la mollesse du gouvernement dans la lutte contre la maladie, M. Ruvari craint qu’elle ne continue de prendre de l’ampleur. « Il y a certaines personnes qui pensent que c’est une maladie pour les nantis, qu’ils se détrompent ! »

Il fait savoir que ce sont plutôt les plus démunis qui sont vulnérables : « Quand on ne mange pas à sa faim, l’insuline (hormone qui régule le sucre dans le sang) est produite en quantité insuffisante, et est de mauvaise qualité. D’où l’hypoglycémie.» La précarité est aussi un facteur aggravant. « Comment peut-on demander à un paysan d’acheter un flacon d’insuline dont le prix est de 25.000Fbu». L’urgence est, selon lui, de faciliter l’accès aux traitements.

Autre difficulté, les réflexes du personnel médical tendent à la disparition. « L’examen de l’hémoglobine glucosée, des pieds, du fond des yeux reste une obligation. »

Une tout autre situation dans des centres de santé de l’intérieur du pays. « Certains infirmiers ignoraient la stricte interdiction de mettre un enfant sous daonil. »

Toutefois, M.Nkurunziza fait savoir que des efforts sont fournis dans ce sens : «Nous comptons organiser des séances de renforcement des capacités du personnel soignant et des campagnes de dépistage.»

Il assure qu’un nouveau programme prévoyant entre autre la gratuité du dépistage, pour les moins de 25 ans, débutera avec l’année 2018. Et d’ajouter que des réactifs vont être distribués dans des centres de santé pilotes. « Seulement ils devront s’acheter des glucomètres.»

Pour rappel, chaque 14 novembre est célébrée la journée mondiale de lutte contre le diabète.