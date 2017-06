Des sanctions contre trois stations-service de la capitale

14-06-2017

«Les stations-service Mogas Kigobe, Mogas Nyakabiga et Kigobe city oil sont momentanément fermées pour une période de 7 jours à compter du 15 juin 2017 », lit-on dans le communiqué signé ce mercredi 14 juin par Côme Manirakiza, ministre de l’Energie et Mines.

Il fait savoir qu’il prend cette mesure à la suite des irrégularités constatées par des cadres de son ministère lors d’une visite, effectuée le 8 juin dernier, dans toutes les stations de la ville de Bujumbura.

Il les charge notamment de distribuer du carburant en bidon sans autorisation délivrée par les services compétents. Il les accuse également de fraude. Il évoque la saisie «des produits stockés clandestinement soit dans le bureau du gérant soit aux alentours de la station. » Et d’ajouter qu’elles ne disposaient pas du matériel ’’nécessaire’’ de jaugeage et des pancartes d’orientation (fermé ou ouverte).

Ce membre du gouvernement ordonne aux stations-service qui ne disposent pas de pancarte d’orientation et du dispositif de jaugeage de s’en procurer au plus tard le 25 juin. « Faute de quoi des sanctions sévères seront prises à leur encontre. »

Et de souligner que toute autorisation de transport de carburant, en bidons et en fûts, doit porter après usage, le nom de la station et le numéro de téléphone du pompiste.

Le ministre Manirakiza rappelle que les stations-service sont autorisées de fonctionner de 6 heures à 21 heures.