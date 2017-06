Des réfugiés burundais veulent regagner leur pays

16-06-2017

«Cent trente-huit réfugiés burundais du camp de Rusenda en République Démocratique du Congo sont volontairement enregistrés auprès du HCR pour être rapatriés chez eux», fait savoir Abel Mbilinyi, représentant du Haut-commissariat pour les réfugiés au Burundi, jeudi 15 juin. Il indique que même en Tanzanie certains réfugiés ont exprimé l’intention de regagner leur pays. Et il note que le nombre total des réfugiés burundais jusqu’au 8 juin 2017 était de 420.472.

M. Mbilinyi réfute les effectifs des refugiés rapatriés avancés par le gouvernement : « Il intègre des Burundais refoulés par les pays limitrophes pour d’autres raisons alors qu’ils n’ont pas eu le statut des réfugiés». Il affirme que le nombre total des réfugiés rapatriés est de sept mille réfugiés dans trois provinces à savoir Makamba, Ruyigi et Rumonge contre trente-huit mille avancés par le gouvernement. Et de constater qu’un centre de transit a été construit en commune Mabanda, province Makamba, pour assister les rapatriés dans les premiers jours.

Ce représentant du HCR au Burundi indique que son agence fait face au manque de ressources financières pour améliorer la qualité de vie des réfugiés dans les domaines de la santé et l’éducation. Il annonce que le 20 juin sera la journée mondiale du réfugié. Au niveau national, cette journée sera célébrée au camp de réfugiés de Musasa sous le thème «Ensemble pour l’autonomisation effective des réfugiés.» Et d’annoncer que des activités seront également organisées dans d’autres camps, notamment ceux de Bwagiriza, de Kavumu, de Kinama, et à Makamba ainsi qu’à Bujumbura au Terrain Tempête pour les réfugiés citadins.