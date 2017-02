Des kiosques et clôtures démolis à Bwiza

10-02-2017

Ce jeudi 9 février, les kiosques en bois et les clôtures en roseaux ont été détruits dans la zone de Bwiza, commune Mukaza en mairie de Bujumbura. «Cette démolition a un double objectif. Rendre notre ville propre et lutter contre le banditisme», a indiqué Isaac Désiré Mazimpaka, administrateur de la commune Mukaza. Selon lui, des bandits se cachent dans ces kiosques et la police a du mal à les débusquer. De plus, poursuit-il, ces kiosques ont été construits illégalement sur des infrastructures de la Regideso et de l’Onatel.

Une grande tristesse se lisait sur les visages des habitants de Bwiza. «C’est une catastrophe ! La clôture me servait de protection contre les bandits. Avec mes moyens financiers limités, construire une clôture en brique est impossible», se plaint une habitante. Elle assure qu’elle a été informée de cette opération, il y a une semaine. «Les choses sont allées si vite pour pouvoir bien nous préparer.»

Le désarroi est plus accru chez les propriétaires de restaurants et les vendeurs de charbon. A la 9ème Avenue, un vendeur de charbon, en train de démolir sa clôture en roseaux, se dit attristé : « Mon business s’arrête. Je suis obligé de retourner à la campagne.» D’après lui, c’est impossible de trouver une location à bas prix. «Je démolis car j’ai peur de payer 50 000Fbu d’amende.»

L’administrateur de la commune Mukaza fait savoir que cette opération se fera aussi dans les zones de Buyenzi et Nyakabiga.