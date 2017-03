Des exhumations polémiques

06-03-2017

Lundi 27 février, à Mwaro, la CVR a lancé officiellement les travaux d’exhumation des ossements enfouis dans des fosses communes. Inopportun, disent certaines voix !

La colline Gasenyi, zone Makamba, commune Rusaka, province Mwaro a été choisie comme site pilote pour cette étape importante dans le travail de la CVR.

Huit experts dont Dr Tania Delabarde, spécialisée dans la gestion des fosses communes y ont été déployés, pour trois jours. Les nationaux viennent du groupe sectoriel de gestion des dépouilles mortelles de la Plateforme nationale de la protection civile. Très tôt, ils étaient sur place, avec leur matériel : des salopettes, des pinceaux, des lunettes, des chaussures de sécurité, des gants, des casques, les pelles, des tentes, les truelles triangulaires et celles de plâtrier, les brosses, les seaux, etc.

Un cordon de sécurité est établi autour de la fosse commune déjà identifiée. Ce qui n’a pas pourtant empêché les habitants à y affluer pour voir de leurs yeux cette découverte macabre. Des enfants, des femmes et des hommes sont restés cantonnés tout l’avant-midi. Ce qui ne facilitait pas la tâche aux experts.

L’administration avait mobilisé un groupe d’hommes, avec des houes pour creuser. Malgré l’ordre des experts demandant à la population de s’éloigner, elle n’a pas obtempéré.

Autour de 9 h 30, les travaux ont finalement débuté après un discours de Mme Clotilde Niragira, secrétaire exécutif de la CVR : « Nous sommes ici pour procéder au lancement officiel des fouilles des restes humains. » Elle a annoncé qu’après Mwaro, les activités se poursuivront sur d’autres charniers éparpillés à travers le pays.

Muramvya, Mwaro et Rumonge ayant été choisies comme provinces pilotes pour l’identification des charniers et le recueil des dépositions, l’identification des sauveteurs, des témoins, des disparus ainsi que ceux qui ont perdu leurs biens. Mme Niragira a précisé qu’après l’exhumation, un enterrement digne sera organisé.

De son côté, Léonce Kwizera, conseiller principal du gouverneur de Mwaro a remercié la population d’être restée unie et solidaire malgré cette découverte macabre. Il ne doute pas que la CVR découvrira la vérité sur les circonstances, les auteurs et les motifs de ces massacres.

Des découvertes horribles

En plus des ossements déjà rassemblés, des crânes, des os des pieds, etc., habits usés seront mis à nu. En présence des membres de la CVR, des habitants dont des enfants, des représentants de la société civile, etc. Certaines mamans ne parviendront pas à retenir leurs larmes. La désolation se lisait sur leurs visages. Des chuchotements des bousculades pour suivre de près le macabre spectacle. Finalement, le responsable des experts décidera que seuls les journalistes, les membres de la CVR et quelques hommes pour creuser peuvent rester sur place. Les badauds ont été sommés de vider les lieux.

Pour rappel, mi-janvier 2017, des restes humains avaient été déterrés dans cette localité par des ouvriers en train de terrasser un terrain pour la construction d’une école technique. L’administration et la CVR ont décidé de suspendre ces travaux.

Des témoignages évoquent au moins cinq charniers dans la seule commune de Rusaka.

Le défoulement

Contrairement aux autres occasions, des bousculades s’observent autour des journalistes. Beaucoup de gens veulent parler. Certains ont fait beaucoup de km pour être là. C’est l’exemple d’un homme originaire de la colline Saswe, commune Kayokwe. Une autre femme affirme qu’elle vient de la colline Muyebe. Les noms des disparus, de certains bourreaux sont restés indélébiles : « Sur notre sous-colline Nyamigogo, quinze personnes ont été tuées », se souvient Emmanuel Ntacobakimvuna, septuagénaire. Il cite leurs noms comme si cela c’était passé hier : « Ils ont pris Ntirwinyegeza, Roger, Birihanyuma, Louis, Nzirubusa, Rutega et Harushukuri, etc ». Tous, y compris son père, raconte-t-il, ont été conduits à Makamba par un policier du nom de Yakobo et un chef local.

D’une voix douloureuse, il confie qu’ils ont été jetés dans une fosse commune : « C’est là qu’on extrayait du sable pour la construction du bureau du parti Uprona. On ne savait pas que ça allait engloutir nos parents et nos frères », lance-t-il.

Dans la mémoire de Melchior Ndayisenga, les derniers mots de son père sonnent toujours dans ses oreilles : « Mon fils, on se reverra au ciel ». Miraculeusement, lui, a pu se sauver : « Les bourreaux ont demandé que je parte avec eux, et j’ai fait un petit crochet derrière la maison et j’ai détalé.»

Pour Léonidas Sinzinkayo, 54 ans, de la colline Nyamugari, toutes ces tragédies sont le reflet d’un mauvais régime. A ne pas confondre avec l’ethnie. Car, explique-t-il, on trouve de bons et de mauvais Tutsi. « Idem pour les Hutu », ajoute-t-il, tout en indexant les membres de la Jeunesse Révolutionnaire Rwagasore (JRR) d’avoir été très actifs dans ces massacres. Et de faire un clin d’œil : « Le mal ne paie pas. La plupart de ces bourreaux sont morts tandis que d’autres ne font que vivoter ou n’existent que de nom.»

Les victimes apprécient le travail de cette commission et se sentent soulagées. « L’exhumation des restes des nôtres nous montrent que finalement, ils ont compris la valeur humaine. Même si on les enterre dans un seul endroit mais dignement, cela nous réconfortera », confie M. Sinzinkayo. Elles espèrent que cette commission leur permettra de retrouver les biens spoliés comme les vaches, les chèvres et les terres.

Ses yeux inondés des larmes après avoir vu trois crânes superposés, Capitoline Nahimana, 54 ans, orpheline indique que le vrai pardon est accordé après la découverte de la vérité. Cette orpheline de 1972 interpelle déjà la CVR à mettre en place un programme d’indemnisation.

A cela, Mme Clotilde Niragira fait savoir que dans leur mission, il y a le rétablissement de la dignité des victimes. Ce qui consiste à créer un cadre d’expression pour elles, les écouter et puis les reconnaître. Selon elle, dans le futur, la CVR proposera au gouvernement un programme de réparation. « Et celle-ci peut-être individuelle, collective et symbolique », clarifie Mme Niragira.

Risque de se culpabiliser et de nouveaux traumatismes

Une certaine peur se lisait aussi sur les visages de certains habitants de la localité. Alors que certains se bousculaient pour témoigner, visiblement, d’autres semblent bouleversés. « Que vous voulez que je dise ? », lance un homme, octogénaire, avant de confier qu’il a peur de parler. Et quand les personnes interrogées disaient que c’est une bonne chose d’exhumer ces restes, des murmures se faisaient entendre dans la foule : « Huuuuuuuu », laisse entendre une vielle maman, avant de vider les lieux.

Des exhumations qui risquent de diviser

« En principe, quand on veut procéder à l’exhumation des ossements, on doit dégager la zone et tous ceux qui y ont accès doivent être identifiés », commente Aloys Batungwanayo, de l’association pour la mémoire et la protection de l’Humanité contre les crimes internationaux (Amepci Gira Ubuntu). Il ajoute que les psychologues et les sociologues doivent être présents pour aider les gens dans la gestion du traumatisme.

A Rusaka, le constat est que certaines personnes observaient de loin. « Tout le monde dit qu’il s’agit des personnes d’une seule ethnie tuées et jetées dans ces fosses communes. D’après quelle enquête ? » se lamente un jeune diplômé de la localité. « Est-ce que cela ne risque pas de diviser les gens ? », poursuit-il. Pour lui, il serait mieux de les protéger et de les ouvrir au moment opportun.

« En tout cas, quand ton père ou ton grand-père est cité publiquement comme bourreau, il est difficile de te sentir en sécurité », martèle-t-il tout en surveillant les alentours, avant d’accélérer sa moto.

Un vieil homme qui rentrait de son champ plaide pour des enquêtes justes et objectives pour éviter des accusations erronées. Et une femme de renchérir en soutenant que ces exhumations, sans conscientisation de la population, risquent de diviser les gens et provoquer des traumatismes.

Notons qu’une enquête menée par l’association pour la mémoire et la protection de l’Humanité contre les crimes internationaux (Amepci Gira Ubuntu) parle de 2500 charniers identifiés. Elle a couvert la période de 1962-2016. Et l’Université du Burundi, en collaboration avec le Centre d’alerte et de prévention des conflits (Cenap), indique que pour 1972, 139 charniers ont été répertoriés dans les sept anciennes provinces. Pour 1988, 34 ont été répertoriés dans les deux communes de Ntega et Marangara.

Réactions

« Il faut affronter la vérité »

Evariste Ndayishimiye, secrétaire-Général du parti Cndd-Fdd, se demande pourquoi polémiquer sur l’opportunité de l’action de la CVR. L’accord d’Arusha a statué sur sa mise en place en 2005. Et de déclarer : « A un certain moment, il faut arrêter de se chercher des prétextes et affronter la vérité. Nous le devons aux victimes qui attendent depuis longtemps.»

« De la récupération »

Tatien Sibomana, de l’Uprona non-officiel, regrette que cette étape commence au moment où le pouvoir n’inspire pas confiance à tous les Burundais. Or, les tueries étaient d’ordre ethnique. Il craint que le régime change l’identité du contenu de ces charniers. Pour lui, il serait mieux d’attendre le déblocage de la crise actuelle pour qu’il y ait un pouvoir neutre susceptible de faire ce travail sans côté penchant.

« Contreproductif »

« Ce que la CVR est en train de faire, c’est hors-sujet, contreproductif », réagit Léonce Ngendakumana, président de l’Adc-Ikibiri. L’objectif de la recherche des charniers est la découverte de la vérité. Selon lui, cette étape devrait être planifiée, programmée et expliquée à la population pour éviter des traumatismes. « C’est tout simplement de la propagande du parti au pouvoir visant l’instrumentalisation des Hutu », lâche-t-il. « Or, ce n’est pas en réveillant les rancœurs qu’ils vont nous sauver». Pour lui, certaines gens risquent de se culpabiliser injustement.



« Il est plus que jamais le moment »

« Faut-il attendre que tout le monde de l’époque meure et qu’avec eux disparaisse la vérité sur ce qui s’est passé ? », s’interroge Aloys Batungwanayo, de l’Amepci Gira Ubuntu. Selon lui, on ne sait pas quand le pays sera en sécurité à 100%. Ce qui signifie qu’il ne sera jamais le meilleur moment. Et de conclure qu’il est plus que jamais le moment.

«Ce n’est pas le moment »

Pour Me Vital Nshimirimana, ancien délégué du Forum pour le renforcement de la société civile (Forsc), ce n’est pas le moment d’effectuer ce travail, vu la crise que traverse le pays. Il rappelle qu’actuellement, des ONG et la population alertent sur l’existence de nouvelles fosses communes. Il ne comprend pas, par ailleurs, pourquoi Bujumbura refuse que des experts onusiens viennent enquêter sur ce dossier au moment où la CVR s’active pour exhumer les ossements de 1972.

« Inopportun »

Pour Me Dieudonné Bashirahishize, le moment est inopportun : « Il faut attendre une justice équitable et une commission vérité et réconciliation (CVR), impartiale et digne de ce nom ». Selon lui, cette opération est télécommandée par le régime. Il conseille ainsi à cette commission d’être au-dessus de la mêlée, de cesser d’être instrumentalisée. « Parler de réconciliation au moment où les crimes se poursuivent, est une triste comédie », conclut-il.

« Mieux vaut tard que jamais »

« Le moment idéal aurait été juste après le déroulement de ces évènements. Comme cela n’a pas été possible, mieux vaut tard que jamais », a indiqué Pierre Claver Kazihise, président de la Société civile citoyenne. Selon lui, le Burundi vient de passer plus de 50 ans de crimes perpétrés dans l’impunité. Pour M. Kazihise, les crises cycliques qu’a connues le Burundi sont les conséquences de cette absence de travail de mémoire. « Si nous l’avions fait, peut être que l’on aurait pu éviter certaines crises. A moins que l’on veuille rester dans l’ignorance et l’impunité.»

Une fosse commune : Eclairage

D’après Dr Tania Delabarde, il s’agit d’une fosse, une tranchée dans laquelle on a enterré un nombre très important de personnes. Ce qui peut être liée à une situation de catastrophe naturelle et d’épidémie. En cas de conflits armés, de guerres, elle représente le lieu dans lequel sont enterrées les victimes des exactions. Les fosses communes représentent un enjeu pour les autorités du pays parce qu’elles sont de facto des témoins essentiels de ces évènements.

Elles présentent les corps des victimes enterrées en dehors des croyances et des cérémonies funéraires. Pour les familles des victimes, elles constituent un traumatisme supplémentaire puisque leurs proches n’ont pas été enterrés de manière digne, dans le respect des croyances et différentes cérémonies funéraires.

Dans un contexte de conflits armés, elles sont utilisées pour cacher les exactions des violations des droits de l’Homme. Elles doivent être documentées, localisées et protégées.

Décryptage

La polémique enfle sur le travail de la CVR, en particulier sur l’exhumation des ossements. Certains pensent que le contexte politico-sécuritaire ne se prête pas à cette démarche. D’autres se disent plutôt que malgré tout, il faut avancer, l’attente n’a que trop duré. « Les deux camps ont tous raison », disent les experts en matière de mécanismes de justice transitionnelle.

La procédure exige la protection des victimes, des témoins et même des bourreaux. Selon eux, les témoins doivent avoir confiance aux institutions suffisamment neutres. Ils ont besoin d’une protection contre des potentiels agresseurs. Or, avec l’état actuel des choses, cette commission risque d’effectuer un travail unilatéral et ne recevoir que ceux qui se sentent portés par le courant actuel.

La question serait alors de savoir si l’on doit attendre la décrispation de la situation. La solution ne serait pas pour autant de croiser les bras. « L’attente risque d’être long, les victimes de 1972 peuvent en témoigner.»

Il faut que la CVR travaille quitte à se différencier des autres Commissions Vérité et Réconciliation. Il s’agira de rendre flexible la loi au bénéfice de la réconciliation.

A cet effet, un expert propose de commencer par des débats à travers le pays, du style de la Commission nationale du dialogue inter-burundais. Mais en comité des personnes concernées et autour de la question spécifique, celle du travail de mémoire. Cela permettra aux deux camps qui divergent sur la question de trouver un compromis et de décrisper la situation.