Des écoles privées dans l’œil du cyclone

20-04-2017

Une correspondance émanant du ministère de l’Eduction met en garde des établissements privés qui auront moins de 20% au prochain concours national. Un expert dénonce une mesure inappropriée.

« J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que toute école privée dont les résultats seront inférieurs à 20% audit concours sera fermée après la clôture de l’année scolaire 2016-2017 », a mis en garde Janvière Ndirahisha, la ministre de l’Education, dans une correspondance.

La ministre y souligne que la visibilité d’une école se manifeste à travers les résultats obtenus aux évaluations nationales. «Moins de 20% s’avère un indice de l’incapacité pour l’école à atteindre le seuil minimal de la qualité souhaitée des enseignements. »

Parmi ces établissements scolaires dans le collimateur du ministère de l’Education, le lycée Newton sanctionné par une note de 9% au concours national de 2016, le lycée William Thomson avec 0% de réussite, etc.

Antime Mivuba, expert en question de l’éducation, s’étonne que cette mesure tombe au moment où certains de ces établissements ont une vingtaine d’années d’existence. Il rappelle qu’il existe des critères pour l’agrément des écoles. Entre autres, précise-t-il, des classes viables, une superficie d’un ½ ha, une équipe de direction qualifiée, etc. Il ajoute que le plus important est le critère pédagogique : « Il faut que les manuels, les planches, les matériels didactiques ou des laboratoires, les cartes murales… soient au complet.»

M. Mivuba regrette que des écoles privées aient été laissées à elles-mêmes : «Elles ne sont pas encadrées correctement. Des défaillances ont été signalées et rien n’a été fait.» Pour lui, certains de ces établissements sont devenus de vraies boutiques, des lieux de business et non de formation. «Il faut que le ministère produise et donne au moins des matériels didactiques aussi bien dans le privé que dans le public. »

Une réponse pédagogique inappropriée

M. Mivuba pense que le mieux serait de trouver des solutions à cet échec et non de brandir des menaces.

Quant à Ladislas Muyuku, ancien inspecteur principal de l’enseignement public et privé, il a fait ce constat : «Nous avions remarqué que des élèves avaient de bonnes notes à l’interne, mais que lors des évaluations externes, elles dégringolaient.»

Selon cet ancien cadre du ministère de l’Education, des rapports ont été faits sans que des réponses appropriées ne soient appliquées. L’indisponibilité des professeurs est, selon lui, l’autre difficulté qui mine les établissements privés. « La plupart des professeurs sont des vacataires alors que les élèves ont besoin d’un suivi continu.»

François Ngeze, président de l’Union pour la promotion de l’enseignement privé au Burundi, dit être au courant de cette correspondance. Il dénonce une réponse pédagogique inappropriée : « Quand un élève est faible, on ne le chasse pas, on s’occupe de lui.» Et de renchérir : «Le fait qu’une seule classe de 9ème échoue au concours national ne devrait pas conduire à la fermeture de tout un établissement.» Toutefois, il salue cette initiative du ministère : «Nous y voyons évidemment le souci de l’Etat de promouvoir un enseignement de qualité.»

M.Ngeze en appelle à une concertation avant de penser à fermer ces établissements : « Il faut que tous les partenaires soient impliqués ». Pour lui, le sort des élèves en provenance de ces établissements devraient préoccuper plus d’un. « Les élèves du secteur privé sont autant que ceux du publics sous la responsabilité de l’Etat.»