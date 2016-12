Des coupures d’électricité exaspérantes…

28-12-2016

Les habitants de certains quartiers de la mairie ne savent plus à quel saint se vouer face aux incessantes coupures de courant. Leurs affaires tournent au ralenti.

Des coupures de 12h d’affilée, de deux heures ou encore des coupures de toutes les 30 minutes, les citadins commencent malheureusement à s’y habituer. Du nord de la capitale dans les zones Kamenge et Carama, au Sud dans le quartier Kibenga, en passant par le centre dans la zone Bwiza, les urbains ont leur lot quotidien.

«Le courant a été coupé hier soir vers 23h. Ce n’est que ce matin à 10h qu’il est revenu», dit, contrarié, un meunier rencontré dans la zone Kamenge. Et d’ajouter, inquiet, qu’à l’instant où il parle, le courant peut être coupé.

Ces coupures, regrette-t-il, leur font perdre beaucoup d’argent. «Nous moulons à peu près 3 tonnes par jour. Or 1kg est vendu à 1.000 Fbu. Allez vous-même calculer les pertes», lâche-t-il en précisant que dimanche il n’a pas travaillé de la journée suite à ces coupures.

Même son de cloche pour son collègue : «Quand la mairie viendra pour les taxes jamais nous n’allons expliquer les coupures du courant ni quand le propriétaire demandera son loyer».

Un peu plus loin dans la zone de Kinama, un tenancier d’une cafétéria affirme d’un ton amer qu’il a, un jour, dû verser entre 30 et 50 litres de lait abîmé suite à ce problème. «Je peux passer une journée sans courant électrique, le yaourt surtout, se détériore rapidement.» Ce vendeur se plaint en plus des pertes, de devoir s’expliquer sur la qualité du lait.



De faibles précipitations à l’origine

Midi dans la zone Bwiza, sur l’avenue de l’université, des bruits de groupes électrogènes se font entendre de parts et d’autres. Leur ronronnement fait désormais partie du quotidien. Les mieux nantis y ont recours pour continuer leur business. Toutefois, devant l’école Michel Archange, dans un atelier de soudure, aucun bruit.

À l’extérieur, les soudeurs sont assis, désœuvrés. «Le courant est parti depuis 23h jusqu’à maintenant.» Le propriétaire se plaint de devoir s’expliquer avec des clients à cause des retards. «Je préfère dépenser plus d’argent en louant un groupe électrogène plutôt que de perdre mes clients».

«Dans beaucoup de quartiers, le courant est coupé à partir de 22h pour revenir le lendemain», reconnaît Wilson Tangishaka, le directeur de l’électricité à la Regideso.

Les faibles précipitations qu’a connues le pays cette année seraient l’une des causes de ces coupures. «Bien qu’il pleuve actuellement, le niveau d’eau dans les lacs de retenue n’est pas assez suffisante pour alimenter correctement les centrales».

Ainsi le barrage de Rwegura qui devrait fournir 18 mégawatts (MW) ne fournirait qu’autour de 12 MW. Selon toujours le directeur de l’électricité, la centrale hydroélectrique de la Mugere ne fournirait que 3MW sur les 8 qu’elle devrait donner.

Mais encore, admet M. Tangishaka, la demande devient au jour le jour plus grande que l’offre. «Depuis 1988 aucune centrale hydroélectrique n’a été construite.» Ce dernier affirme toutefois qu’une centrale thermique permet d’alimenter la ville de 16h à 22h.

Toutefois, depuis lundi, les coupures de courant se sont généralisées sur l’ensemble du pays. «La centrale Ruzizi II était en panne.» Contacté ce mercredi, les chargés de la communication à la Regideso affirment que ce problème a été résolu.

Le directeur général de la Regideso, Jéroboam Nzikobanyanka affirme que tous les coins du pays auront de l’électricité au cours des périodes des fêtes de fin d’année. Néanmoins pour que cela soit possible, il parle d’un délestage de deux jours pour les sociétés et les industries.

Malgré toutes ces coupures, le ministre de l’Energie et des Mines, Côme Manirakiza annonçait, dans un point de presse animé le 21 avril dernier, un objectif de 560MW d’ici 2020. Il a également indiqué que le Burundi ne disposait alors que de 66,33MW.