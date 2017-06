Des Burundais refoulés du Rwanda

08-06-2017

D’après Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police burundaise, 91 burundais ont été renvoyés du Rwanda, ce jeudi 8 juin, via la frontière Gasenyi en commune Busoni de la province Kirundo. Il précise que des femmes, des enfants et des vieillards sont directement rentrés dans leurs familles. « Seize jeunes sont retenus dans une salle de transit au Chef-lieu de la commune Kirundo pour identification », a ajouté le porte-parole de la police.

Pour rappel, 87 autres burundais accusés d’être en « situation irrégulière » avaient été refoulés en avril de cette année et plus de 1500 avaient subi le même sort entre mai et juin 2016.