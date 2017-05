Dans quelques jours sort « Rester debout »

31-05-2017

La Collection Témoins des Editions Iwacu publie ce livre consacré à la vie et au combat de Pierre-Claver Mbonimpa.

Un livre fort, un témoignage poignant. Un livre qui interpelle et éclaire sur la vie d’un homme exceptionnel et de son pays, le Burundi. Au rythme de questions simples, mais toujours pertinentes, le journaliste-écrivain Antoine Kaburahe nous met en communion avec cet homme hors du commun.

« Rester debout » nous raconte une double histoire : celle d’un humaniste, militant des droits de l’homme, mais aussi celle du Burundi indépendant. Un pays beau, mais qui est à nouveau, dramatiquement, au cœur de l’actualité africaine.

Pierre-Claver Mbonimpa, est né sous la monarchie et a vécu sous toutes les républiques. Il s’est engagé en politique, a connu la prison, a souffert dans sa chair. Fort de son expérience de détenu, solide comme une montagne, il a tracé son chemin sans jamais faiblir, il s’est mis au service des droits de l’homme, il est devenu le principal acteur et la figure emblématique de la société civile burundaise. Il en a payé le prix fort : il a survécu miraculeusement à une tentative d’assassinat ; son fils et son beau-fils n’ont pas eu cette chance.

Aujourd’hui réfugié en Belgique, il ne désarme pas, il poursuit son travail de veille et d’alerte. Son témoignage est capital pour un Burundi toujours hanté par les démons de l’ethnisme. Malgré ses blessures physiques et intérieures, « MUTAMA », le Vieux, comme on l’appelle affectueusement au Burundi, véhicule un message de paix, de justice et d’espoir. Celui d’un homme convaincu, malgré le pessimisme ambiant, que «la longue nuit finira » et que « la lumière nous attend au bout du tunnel. »

