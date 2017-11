Corridor central, l’avenir des échanges dans la région ?

09-11-2017

Avec une enveloppe de 600 millions USD, la Banque mondiale s’investit dans l’amélioration des infrastructures de transport sur le lac Tanganyika. Des opérateurs économiques restent dubitatifs.

« Le développement des infrastructures de transport sur le lac Tanganyika, une fois réalisé, réduira de 40% le coût total des marchandises qui transitent par le corridor central», a déclaré, Dieudonné Dukundane, secrétaire exécutif du corridor central.

C’était lors d’une conférence de presse, mardi 31 octobre, à la suite de la signature de l’accord dudit projet. Ce dernier a été conclu entre le secrétaire général de l’EAC, le secrétaire exécutif du corridor central et le représentant de la Banque mondiale.

Ce financement sera utilisé dans l’amélioration des ports de Bujumbura, de Kigoma, de Kalemie et d’Uvira. Les marchandises qui empruntent le corridor central atteignent 15 millions de tonnes par an. «Seul 20% de ces marchandises transitent par la voie lacustre. Le reste emprunte la voie routière Dar Es Salaam-Kobero-Bujumbura. Celle-ci est plus longue et plus chère.»

Il explique cette situation par le fait que la voie ferrée reliant le port de Dar-Es-Salaam au port de Kigoma a été endommagée au cours des douze dernières années. Elle a été réhabilitée au cours de cette année.

M. Dukundane souligne que le développement des échanges par voie ferroviaire et par voie lacustre exige des infrastructures appropriées notamment des trains, des bateaux et des ports biens aménagés susceptibles d’accueillir de gros bateaux. Et de conclure : « Les infrastructures de transport constituent un levier de développement. »

Libérat Mfumukeko, secrétaire exécutif de l’East african community (EAC), fait savoir que ce financement constitue la deuxième phase de ce projet. La première a été exécutée autour du lac Victoria pour un montant de 700 millions de dollars. «Les infrastructures ont été améliorées de façon sensible. »

« Le transport lacustre exige un capital suffisant »

« La réhabilitation du chemin de fer Dar-Es-Salaam-Kigoma et l’amélioration des infrastructures de transport sur le lac Tanganyika ne suffiront pas pour la facilitation des échanges commerciaux », estime Nestor Sindayigaya, importateur des denrées alimentaires.

Les importateurs ont besoin d’une facilitation sinon d’une simplification du processus de dédouanement côté tanzanien. « Le dédouanement des marchandises est plus facile au port de Mombasa qu’à celui de Dar Es Salaam. Cela incite les importateurs à faire transiter leurs marchandises par le corridor nord qui est cher.» Le transport par voie lacustre exige un capital suffisant, c’est-à-dire avoir plusieurs conteneurs de marchandises pour remplir le bateau. D’où l’utilisation de la voie routière.

Gilbert Niyongabo, professeur des sciences économiques à l’Université du Burundi, soutient que la réhabilitation du chemin de fer Dar-Es-Salaam-Kigoma constitue l’avenir des échanges dans la région. « La voie ferroviaire est plus rapide que la voie routière et présente moins d’accidents. Les wagons transportent beaucoup plus de marchandises que les camions.» Sur la voie routière, les camions font plusieurs arrêts. « Au moins huit arrêts sur le sol tanzanien alors que la politique commerciale actuelle exhorte un arrêt par frontière. Ceci augmente les coûts de transport.»

Pr Niyongabo indique que les importateurs burundais qui utilisent le corridor central disposent de deux options : « La première est la voie routière Dar-Es-Salaam-Kobero-Bujumbura. » Mais il signale qu’elle est la plus longue (environ 1600 km) et la plus coûteuse. La seconde, poursuit-il, est la voie ferroviaire Dar-Es-Salaam-Kigoma puis une voie lacustre qui relie le port de Kigoma à celui de Bujumbura.