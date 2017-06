15-06-2017

Enfin, le Burundi a participé, à sa manière, à la 35ème session ordinaire du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU à Genève. Bujumbura était représenté par son ambassadeur en Suisse.

Dans le débat qu’ils ont animé le 2 juin, le chargé de la communication et le porte-parole à la présidence de la République avaient souligné que le Burundi n’attendait rien de bon de cette session. Ils avaient dénoncé à l’avance un rapport qui dresserait un tableau sombre sur la situation des droits de l’Homme au Burundi.

Le ministre en charge des droits de l’Homme a abondé dans le même sens dans sa conférence de presse animée ce 14 juin.

En l’absence de la délégation de l’exécutif burundais, la Commission d’enquête sur le Burundi a donc présenté son rapport au Conseil des droits de l’Homme.

Un tableau effectivement sombre. Il se résumerait en ces termes : «Persistance de graves violations des droits de l’Homme dans un climat de peur généralisée».

Le Service national du renseignement et la police sont pointés du doigt. Le rapport était-il biaisé ou pas ? L’ambassadeur burundais a rejeté les allégations et a condamné «un rapport tendancieux et partial ». Apparemment, il n’y a pas eu de contre-rapport étayé par des preuves et des exemples concrets pouvant déconstruire ou casser celui présenté par la commission d’enquête sur le Burundi.

S’il y a eu amélioration en termes de respect des droits de l’Homme sur terrain, tel que clamé par Bujumbura, le gouvernement devrait collaborer avec la Commission d’enquête, lui permettre d’arriver sur terrain, pour se rendre compte de la réalité.

Dans l’avenir, il faudra coopérer. Le Burundi, étant membre du Conseil, il est tenu de collaborer avec les mécanismes qu’il a créés.

De toutes les façons, le Conseil va dégager des recommandations envers le gouvernement burundais en tenant compte du rapport de la commission d’enquête. Le contenu prendrait une autre forme, s’il y avait eu coopération.