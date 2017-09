Contribution obligatoire : débat autour de sa légalité

05-09-2017

Le caractère obligatoire et la gestion des contributions pour le financement des élections de 2020 suscitent des interrogations au sein de la classe politique et de la société civile burundaises.

« Le caractère légal de la contribution aux élections de 2020 trouve son fondement dans la Constitution burundaise », a indiqué Térence Ntahiraja, porte-parole du ministère de l’Intérieur. Les dispositions de la Constitution (articles 62 à 74) en rapport avec les devoirs fondamentaux de l’individu et du citoyen sont claires, en particulier l’article 73. Celui-ci dispose : « Tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice sociale.»

Les élections figurent parmi les piliers de la démocratie. Chaque citoyen burundais est ainsi appelé à accomplir son devoir civique pour la bonne marche des élections.

Il espère que tout citoyen répondra à ce rendez-vous. « Les Burundais sont habitués à ce genre d’exercice. Beaucoup d’infrastructures communautaires sont construites grâce aux contributions de la population.»

Interrogé sur la collecte et la gestion des contributions des citoyens en dehors du circuit bancaire, M. Ntahiraja précise : «Des modalités seront fixées. Mais la population pourra, elle-même, désigner des gens de confiance pour collecter ces fonds.» Et de tranquilliser que son ministère va veiller à la bonne gestion de ces contributions : «Tous les fonds seront déposés sur le compte ouvert à la BRB.»

>>Réactions

Gabriel Rufyiri : « La contribution n’est pas du domaine de la loi. »

Gabriel Rufyiri, président de l’Olucome s’inscrit en faux contre la contribution obligatoire aux élections de 2020. Il reconnaît qu’il existe deux voies légales à partir desquelles le gouvernement perçoit des fonds de sa population. La première voie émane de l’article 159, 5ème point, 3ème tiret de la Constitution du Burundi qui stipule que « l’assiette fiscale et le taux des taxes et des impôts sont du domaine de la loi ». Le président de l’Olucome assure que la seconde, la contribution nationale, n’est demandée par le gouvernement qu’en cas de catastrophe naturelle. Et de marteler : « Cette contribution n’est ni un impôt ni une taxe ou encore moins une contribution nationale. »

Il fait savoir qu’un décret relatif à la contribution obligatoire des citoyens burundais aux élections de 2020 sera contre la Constitution. Il suggère au gouvernement burundais de résoudre la crise politico-économique en participant au dialogue inter-burundais.

Gilbert Bécaud Njangwa : « Pour une contribution volontaire. »

Gilbert Bécaud Njangwa, président de l’Onelop, soutient qu’il y ait une contribution aux élections de 2020. « Cela rendra la souveraineté du peuple plus stable. Et ce dernier va s’approprier les dividendes de la démocratie et des élections.» Mais M.Njagwa rejette son caractère obligatoire. Il suggère plutôt qu’il y ait une sensibilisation de la population par les partis politiques, la société civile, les confessions religieuses et la diaspora. Pour lui, une telle contribution doit être volontaire. Le président de l’Onelop propose la création d’un fonds permanent pour les élections qui sera géré par le ministère des Finances.

Phénias Nigaba : « Aucune base légale pour cette contribution. »

« Il n’y a aucune base légale pour cette contribution. Une telle contribution à travers une loi est une aberration », s’indigne, Phénias Nigaba, porte-parole du Frodebu. Le citoyen burundais contribue déjà à l’assiette fiscale à travers le paiement des taxes et impôts. « D’autres contributions appauvriront davantage le citoyen burundais.»

M. Nigaba craint que l’obligation de contribuer à ces élections risque de créer des abus. « L’obtention des documents administratifs à la commune peut être conditionnée par le paiement de cette contribution. »

Par ailleurs, le porte- parole du parti de Ndadaye s’interroge sur la collecte et la gestion des fonds auprès des citoyens qui ne peuvent pas aller verser le montant à la banque. « Il y a risque d’une gestion opaque de ces fonds.»

Kefa Nibizi : « Privilégier le caractère volontaire. »

«Le caractère obligatoire des contributions ne devrait pas être mis en avant », indique Kefa Nibizi, président du Frodebu Nyakuri. La Ceni devrait faire une prévision budgétaire en rapport avec les élections de 2020. « Nous allons, en retour, sensibiliser nos militants sur le bien-fondé de la contribution tout en privilégiant le caractère volontaire. »