Communiqué de levée de deuil partielle

29-03-2017

La famille NINDEREYE ANDRÉ résidant à Musongati, commune Kiganda, associée à ses enfants, NINDEREYE NESSERATA, NINDEREYE Ladislas et NIVYABANDI Silvère, ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants informe les voisins, parents et amis qu’elle procédera le samedi 01 avril 2017 à la levée de deuil partielle de la regrettée Mme NDINZAGAHEZE Madeleine, épouse, mère, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère des enfants qui nous a quitté le 15 mars 2017.

Les cérémonies débuteront par une messe d’Action de Grâce à la Cathédrale Regina Mundi à 12h et se poursuivront dans les salles de réception du même endroit à 13h 30.

Ce communiqué s’adresse tout particulièrement à la famille HARIMENSHI Adrien résidant à Kanyami en commune Kiganda, la famille BUZINGO Norbert résidant à Murunga commune Mugongomanga, la famille NTAWUHEZA ANDRÉ à Kivogero (Bukeye), la famille GAFUGUNYI Arthémon résidant à Bujumbura, à Monsieur GAHUNGU Liboire résidant à Kanyami, à Monsieur BUZINGO Libère à Bruxelles, aux petits-enfants et arrière-petits-enfants résidant en Angleterre et au Canada, sans oublier tous les proches, parents et amis résidant en Belgique, Suède, Canada, Etats Unis et ailleurs.

La famille vous réitère ses remerciements pour toutes les marques de soutien et de sympathie que vous lui avez témoignée pendant les moments difficiles. Elle sollicite encore une fois votre soutien et votre présence à ses côtes en cette occasion particulière.

Pour ceux de l’intérieur du pays qui n’auront pas été en mesure de descendre à Bujumbura à la date indiquée, il est porté à leur connaissance qu’une cérémonie similaire sera organisée à leur intention au domicile du défunt le samedi 8 avril 2017 à 12 heures.

Contacts:

Nesserata NINDEREYE – BUZINGO: 71 081 961

Ladislas NINDEREYE: 79 935 513

Silvère NIVYABANDI: 71 411 212