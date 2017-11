Communiqué de décès

06-11-2017

La famille du Dr MUTEGANYA Donat résidant à Bruxelles, son épouse Mme NTACONUNGUTSE Cassilde et son fils Dr MUTEGANYA Raoul, a le regret d’annoncer aux parents, amis et connaissances, le décès du Dr MUTEGANYA Donat survenu à Bruxelles, ce 04 Novembre 2017 à 23h35.

Que cette triste Nouvelle parvienne à la famille NTACOBASHIBIJE Damas résidant à Gakenke, commune et province Muramvya, à la famille NTACONUNGUTSE Domitien résidant à Rusuguti, commune et province Ngozi, ainsi qu’aux familles résidant à Bujumbura, Belgique, Canada, France, Rwanda, Cameroun, Ecosse, Ouganda, Australie et partout ailleurs.

Le lieu et la date des cérémonies funéraires vous seront communiqués ultérieurement.