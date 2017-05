COMMUNIQUE DE DECES

21-05-2017

La famille de feu TISARCHONTOS Anastasios, ses enfants Mireille, Hélène, Petros, Tatiana et Nelly, leur épouse, époux et enfants vous font part du déroulement des cérémonies d’adieu de l’épouse, mère, belle-mère et grand- mère Madame NDIKUMANA Angèle, décédée en date du 10/05/2017 à COURTRAI en BELGIQUE.

Une messe d’adieu aura lieu ce Lundi 22/05/2017 à 11h, en l’Eglise Saint-Lambert, place Saint Lambert, 1020 Laeken w L’inhumation du corps aura lieu à 12h30 au Cimetière de Laken, 1020 Laeken

Un verre d’amitié vous sera offert à 14h Rue Zeyp 47, 1083 Ganshoren

La famille, les proches et les amis remercient d’avance tous ceux qui souhaitent les soutenir en ces moments difficiles et qui s’associeront aux cérémonies.

Pour tout soutient à la famille :

Coordonnées Bancaires :

Banque Belfius Petros Pavlos TISARCHONTOS IBAN : BE28 0636 0002 1120

Personnes de contact :

Ella IGIRANEZA +32 483 58 88 21

Pascaline NISHIRIMBERE +32 488 13 99 70

Fidèle BARANDAGIYE +32 486 08 49 45

Théo HORIMBERE +32 487 71 71 53