Colonel Adolphe Manirakiza : «Je n’ai pas déserté, j’ai démissionné »

28-12-2016

Après la révocation pour désertion de trois officiers de l’armée burundaise dont l’ancien porte-parole de ce corps, le Colonel Adolphe Manirakiza, ce dernier se défend: «Je n’ai pas déserté de l’armée burundaise, j’ai rendu mon tablier en bonne et due forme. Après ma mission en Centrafrique, j’ai envoyé une lettre de ma démission au président de la République avec copie au ministre de la Défense comme le stipule le règlement militaire en la matière», argumente cet ancien porte-parole militaire de la Minusca.

Selon lui, la lettre destinée au Chef de l’Etat a été confiée à son conseiller militaire : «Peut-être que le Chef de l’Etat n’a pas reçu ma lettre de démission. Si tel est le cas, il a été induit en erreur. Et là je vais porter plainte, si la situation se décante», menace-t-il.

«Je n’ai pas voulu regagner ma patrie, j’ai eu peur, ma sécurité n’était pas garantie. Il y a beaucoup d’abus et de manquements. On m’accusait à tort d’avoir fait renvoyer des militaires en mission en Centrafrique. Il y avait des montages contre moi et j’ai opté pour la démission», se justifie le Colonel Adolphe Manirakiza.

Quand une lettre de démission est déposée, révèle un officier sous anonymat, il faut s’assurer qu’elle ait été transmise au destinataire, il faut qu’on accuse réception et qu’il y ait une réponse.

Joint au téléphone, le porte-parole de la FDN, le Colonel Gaspard Baratuza s’est refusé à tout commentaire. «Je n’ai pas les prérogatives pour commenter un décret», a-t-il lâché avant de mettre fin à la discussion.