Cnidh, commissionnaire de Bujumbura ?

25-09-2017

Le ton est monté, ce mardi, au Conseil des NU pour les droits de l’Homme. Fatsah Ouguergouz a indexé cette commission d’être à la solde de Bujumbura. La Cnidh parle d’une commission partiale.

La Commission nationale indépendante des droits de l’Homme ne s’est pas montrée tendre vis-à-vis de la commission d’enquête sur le Burundi à Genève. Son président, Jean Baptiste Baribonekeza a évoqué « une stratégie du néant et du chaos adopté par certains acteurs pour résoudre les problèmes qui hantent la société burundaise. »

Elle a annoncé les lacunes du rapport de Fatsah Ouguergouz. Froidement, elle a noté que la commission d’enquête n’a pas pu se rendre sur terrain pour réunir des informations bien documentées et suffisamment fiables. « Parler des crimes contre l’humanité repose sur des arguments peu convaincants et le recours à la cour pénale internationale est inopportun,» a insisté le président de la commission, Jean Baptiste Baribonekeza. Ce recours signifierait que Fatsah Ouguergouz disqualifie systématiquement toutes les institutions nationales et les autres organisations œuvrant au Burundi.

Le président de la Cnidh va plus loin, taxant la commission de Fatsah Ouguergouz de partiale et de manque d’équilibre. Pour s’être refusée d’examiner et de fournir des informations sur les crimes de l’opposition. Et de demander au conseil de ne pas accorder de crédit à ce rapport.

« L’écho du gouvernement burundais »

Assez remonté par les critiques de la Cnidh, Fatsah Ouguergouz n’a pas mâché ses mots. Selon lui, le président de cette commission nationale s’est contenté de se faire l’écho du représentant du gouvernement burundais. Selon lui, il est mal venu de faire un procès à la commission d’enquête sur son incapacité à documenter les crimes commis par l’opposition. « Je rappellerais ici que nous avons adressé une correspondance à la commission et avons rencontré son président qui nous a promis de fournir toute information, non seulement sur les violations mais également sur les atteintes. » Une lettre restée sans réponse, tout comme la plupart des demandes faites de manière plus informelle pour obtenir une copie du rapport annuel d’activités de la Cnidh pour l’année.

D’ailleurs le rapport final et détaillé de la commission d’enquête s’attaque clairement à la Cnidh. Indépendante à ses débuts, elle a petit à petit changé de cap. Selon le rapport, depuis avril 2015, la Cnidh a eu une propension à minimiser le nombre et la gravité de violations des droits de l’Homme commises au Burundi. « Ses déclarations ne reflètent pas l’ampleur des violations rapportées dans le pays.»

La commission nationale indépendante est d’ailleurs sous la sellette depuis novembre 2016. Le sous-comité des accréditations de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a procédé à un examen de la Cnidh. A la fin, elle a recommandé que la Commission soit ré-accréditée avec le statut B.

En cause, la Cnidh ne s’est pas prononcée de manière à promouvoir la protection des droits de l’homme en réponse à des allégations crédibles à propos de violations flagrantes des droits de l’Homme commises par les autorités. « Ce silence dénote un manque d’indépendance. »

La commission de Baribonekeza a deux mois pour se ressaisir et revenir à son statut A. Les recommandations du déclassement ne prennent effet qu’après un délai d’un an. Un délai très court qui devrait permettre à la Cnidh de fournir les pièces justificatives nécessaires pour établir sa conformité ininterrompue avec les principes de Paris.

>>Réactions

Willy Nyamitwe : « La démarche d’Ouguergouz est scandaleuse. »

Pour le conseiller principal à la présidence, Fatsah Ouguergouz ne dénigre pas que la Cnidh, mais toutes les institutions républicaines. C’est compréhensible, d’une part, pour quelqu’un qui agit sur commande de l’Union Européenne. Selon l’ambassadeur Willy Nyamitwe, Fatsah Ouguergouz, reçoit en contrepartie une rétribution à la hauteur de ses injures à l’endroit des institutions burundaises et de ses conclusions pavant le chemin pour la CPI, l’instrument que l’UE utilise pour déstabiliser certains pays. Cependant, c’est une démarche scandaleuse qui devrait appeler l’Afrique à plus de solidarité afin de faire échec à ces « mercenaires » de type nouveau.

Vital Nshimirimana : « La Cnidh rate l’occasion de servir le peuple. »

Pour l’activiste des droits de l’Homme, c’est regrettable qu’une commission soit dirigée par un homme expérimenté mais qui rate l’occasion de servir le peuple. Cela en tentant de soutenir bec et ongles un régime qui est accusé de crimes graves. Il est inacceptable que cette commission pourtant dotée de moyens et logistiques qui lui permettraient d’être indépendante échoue à servir le peuple. Vital Nshimirimana indique qu’il est tout aussi regrettable que la Cnidh ait également raté l’occasion de collaborer avec la commission d’enquête. « Nous demandons à cette commission de se ressaisir. »

Léonce Ngendakumana : «La critique de Fatsah Ouguergouz fondée. »

Le vice-président du parti Frodebu indique que la Cnidh avait pour vocation de suivre le cas des violations des droits de l’Homme et le cas échéant, traduire les suspects devant les juridictions nationales et même internationales. Actuellement, force est de constater que la commission a été restreinte à un organe du parti Cndd-Fdd. « Aujourd’hui nous déplorons que le président de la Cnidh prenne de plus en plus la position du gouvernement allant jusqu’à combattre le Conseil dans lequel la commission est membre.» Selon Léonce Ngendakumana, la critique de Fatsah Ouguergouz sur la Cnidh est par là fondée.

Jean de Dieu Mutabazi : « Fatsah Ouguergouz est un expert corrompu.»

Le président du parti Radebu, la réaction de Fatsah Ouguergouz est celle d’un expert corrompu qui n’est pas du tout neutre et qui n’a pas le sens de responsabilité. « Un expert qui travaille dans le sens de maintenir le Burundi soumis au diktat de l’Union européenne. » Pour le parti Radebu et ses partis amis, la critique de Fatsah Ouguergouz n’est pas fondée. « C’est lui qui a travaillé comme un menteur et un homme politique. La Cnidh quant à elle travaille en toute indépendance.