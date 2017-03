Cibitoke : grogne suite aux contributions obligatoires

02-03-2017

Les fonctionnaires sont désormais soumis à l’obligation de verser chaque mois, au cours de 2017, une partie de leurs salaires pour la construction des infrastructures.

Il s’agit de la construction d’une école des sourds-muets, d’une maternité au chef-lieu de la province et d’une école des métiers dans la commune de Murwi. Chaque fonctionnaire est tenu de donner par mois entre 10 mille et 15 mille Fbu, et pendant toute l’année. Les fonctionnaires rencontrés ont mal accueilli la mesure qui leur impose des contributions. En effet, selon différentes sources ces contributions sont retirées à la source pour la catégorie des enseignants. « Le contexte est tellement marqué par une pauvreté extrême et on nous impose des contributions pour réaliser les charges de l’Etat », s’indigne un employé du secteur de la santé de Bukinanyana.

Même son de cloche pour un enseignant du chef-lieu de la commune Rugombo. Il indique ne pas comprendre comment l’administration demande toujours en cascades des contributions aux agents de l’Etat qui ont du mal à joindre les deux bouts du mois.

D’après ce quinquagénaire, les fonctionnaires moyens font des contributions tous azimuts comme la construction des permanences du parti Cndd-Fdd, l’achat des semences et des vivres pour les vulnérables victimes des catastrophes naturelles et autres. Pour lui, des inquiétudes ne manquent pas quant à l’utilisation de ces fonds dont la gestion est souvent opaque.

Des charges insupportables

Les défenseurs des droits de l’Homme à Cibitoke se disent profondément préoccupés par cette situation. L’un d’eux explique que l’Etat et ses services décentralisés devraient savoir que le contexte actuel ne le permet plus.

D’après lui, les simples citoyens ne peuvent pas remplacer l’appui des partenaires financiers. Il conseille plutôt aux autorités burundaises d’assainir le climat politique pour une reprise rapide de la coopération.

Plus grave, selon un autre défenseur des droits de l’Homme, des risques de licenciement abusif ne sont pas à exclure surtout pour les fonctionnaires non membres du parti au pouvoir.

L’administration provinciale ne nie pas avoir demandé ces contributions. Elle affirme, cependant, que chaque contribution est accompagnée par un bordereau de versement déposé au bureau provincial.