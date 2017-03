Charles Nditije, nouveau patron du Cnared

08-03-2017

S’imposer en interlocuteur incontournable de Bujumbura et renforcer la cohésion interne. Les priorités de la nouvelle direction de la plateforme.

« Nous voulons qu’il y ait des négociations qui aboutissent à un gouvernement de transition sans Nkurunziza», dixit le nouveau patron du Cnared, Charles Nditije. Il indique que ce gouvernement de transition aurait pour mission de créer un environnement favorable pour préparer des élections crédibles et transparentes. Selon lui, sa mission sera de convaincre l’ensemble de la communauté internationale, notamment la Communauté est-africaine, à contraindre Bujumbura à emprunter une démarche des négociations inclusives. « Seule voie qui puisse apporter une solution durable à la crise depuis bientôt deux ans. »



La nouvelle direction du Cnared Le nouveau président Charles Nditije a été officiellement élu dans un vote à bulletins secrets organisé ce mardi 28 février. Une élection très serrée, le président sortant, Jean Minani, a reçu 13 voix sur les 27 membres du Directoire présents à Bruxelles. Les autres dirigeants ont été désignés par consensus. Il s’agit de Chauvineau Mugwengezo au poste de 1er vice-président. Onésime Nduwimana garde sa place de 2ème vice-président. Le Secrétaire Exécutif du Cnared est Anicet Niyonkuru.

L’autre priorité pour le nouveau leader de la coalition de l’opposition en exil sera de réunifier le Cnared. La plateforme est composée de fortes personnalités souvent accusées d’avoir des ego surdimensionnés et partant de manquer d’esprit d’équipe. Charles Nditije indique également vouloir travailler avec la CPI et la Commission d’enquête internationale sur le Burundi « pour que les criminels de Bujumbura soient traduits en justice.»



Le Cnared face au gouvernement de Pierre Nkurunziza

Au sein du Cnared, certains pensent au combat de David contre Goliath et rêvent de terrasser le colosse. Mais le gouvernement burundais n’est pas prêt à céder. Les propos du président Pierre Nkurunziza de ce vendredi 24 février sur la colline Murengeza, commune Mpanda, sont sans ambiguïté. « Les élections sont le seul moyen d’accéder au pouvoir. » Et le Premier vice-président, Gaston Sindimwo, d’enfoncer le clou : « Ceux qui pensent changer les institutions par le dialogue inter-burundais d’Arusha rêvent.» A travers cette rhétorique, l’on comprend que Bujumbura n’est pas dans la logique des négociations et du compromis. Dans ces conditions, pourquoi la présence du parti au pouvoir à Arusha ? La réponse se trouve peut-être dans les propos d’Evariste Ndayishimiye, lors du dernier round : « Je ne suis pas venu négocier, je suis venu dire aux Burundais en exil de rentrer.»