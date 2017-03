Championnat national interscolaire : les écoles de l’intérieur du pays ressortent grandes victorieuses

16-03-2017

Dimanche, 5 mars s’est refermée, à Makamba, la 29èmeédition des compétitions nationales interscolaires. Contre toute attente, ce sont les établissements de l’intérieur du pays qui ont raflé la mise en s’adjugeant la moitié des coupes.

Le championnat national interscolaire promettait avant l’heure au regard de la composition des équipes qui avait atteint ce carré d’as.Comme à l’accoutumée,ce sont les écoles de la capitale qui partent toujours favorites.En ce bel après-midi bien ensoleillé de ce samedi 3 mars, elles ne vont pas manquer l’occasion de se mettre en évidence.Dans presque toutes les disciplines, à commencer par les filles du lycée St Luc en volleyball, celles du lycée du lac Tanganyika (LLT) en basketball, sans oublier les garçons du lycée St Luc en volleyball et de Redemeed School de Kibenga en football. Tous survoleront les débats, malmenant sur des scores fleuves leurs adversaires de l’intérieur du pays.

Cependant, durant les finales la donne fut tout autre. Les coupes tomberont dans l’escarcelle de leurs rivaux principalement de Gitega (lycée Christ Roi).La grande surprise viendra du volleyball où toutes les coupes (filles et garçons) seront remportées par le lycée Sainte Thérèse et le lycée Christ Roi qui s’est défait par 3 sets à 0 de son bourreau de l’année passée, le lycée technique Saint Luc.

Seul le LLT a fait mieux en basketball. Il a remporté les deux coupes (filles et garçons).Chez les filles, la victoire a été longue à se dessiner contre le lycée Sainte Thérèse de Gitega (34-33). Une situation qui diverge de celle des garçons qui ont étrillé le lycée Don Bosco de Ngozi (67-33), pourtant qui avait disposé de l’ETS Kamenge la veille.

Une bonne préparation,de bons résultats

Un constat s’impose : l’engagement et la détermination dont on fait preuve les lycées Christ Roi, Sainte Thérèse et le lycée Saint Thomas d’Aquin de Rutovu. De bonnes prestations qui sont le fruit d’un travail sans relâche et de l’investissement du bureau national de l’Eglise catholique(BNEC) pour promouvoir l’éducation de la jeunesse à travers le sport. « Le but est qu’ils sachent canaliser cette énergie qu’ils possèdent en frappant la balle afin d’en ressortir quelque chose de positif », explique Abbé J. Marie Nzitonda, secrétaire général, avant d’insister sur l’idéal poursuivi : « Un esprit sain, dans un corps sain. »

Autre fait notoire, la bonne organisation du tournoi.Cette 29ème édition sous le thème « Un bon environnement sain pour le sport de qualité en milieu »a brillé par le ferme engagement du ministère de l’Education afin d’encourager tous les établissements scolaires pour la promotion du sport féminin. Signalons que les écoles championnes sont directement qualifiées pour le tournoi interscolaire régional de l’Afrique de l’Est qui se tiendra en août à Gulu, en Ouganda ( à 330 km de Kampala).