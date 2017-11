Ces premières fois qui laissent croire à l’inexistence de l’hymen…

04-11-2017

Pour avoir connu une défloration des plus faciles, pas du tout douloureuse et non sanglante, certaines filles ont cru qu’elles n’ont pas d’hymen. Est-ce possible ? Eclairage de spécialistes.

C’est avec stupéfaction et déception que K.I. a vécu, sa toute première fois, à 19 ans. Autant pour elle que son partenaire. Alors qu’ils s’apprêtaient à vivre un rapport sexuel difficile, douloureux, un peu sanglant… ils ont vu le contraire.

Le jeune homme témoigne : « J’ai commencé à introduire un doigt. Il est passé immédiatement…puis deux… Et hop, un coït des plus normaux, non douloureux. Aucun obstacle. Pas une goutte de sang… A notre grande surprise ! »

Abasourdie, déçue… elle ne comprenait pas trop ce qui lui arrive. Elle qui croyait avoir l’hymen intact. Mais elle s’est rappelée qu’à ce moment-là, elle utilisait des tampons (petit rouleau en coton destiné à introduire dans le vagin pour absorber le sang menstruel). Peut-être à l’origine des dégâts…

Depuis lors, le couple est convaincu que certaines filles n’ont pas d’hymen.

Une autre citadine confie avoir vécu la même expérience. Sauf que son petit ami ne lui a pas pardonné. Il a rompu, refusant de croire que sa copine était vierge, comme elle le lui avait juré.

« Détrompez-vous, l’hymen est congénital !»

Le gynécologue Floribert Kayonde indique que toute fille naît avec un hymen. Mais ce dernier peut être rompu sans rapport sexuel. Exercices physiques, attouchements, examens médicaux, tampons… peuvent être à l’origine de la rupture de l’hymen. Et de préciser que l’inexistence de l’hymen ne signifie pas que l’on n’est pas vierge. Pour lui, la virginité est l’état d’une personne qui n’a jamais eu de rapports sexuels.

La première fois, explique le gynécologue, il arrive très souvent qu’une jeune femme vierge ne saigne pas et n’ait pas mal. Son hymen est tellement souple qu’il laisse passer facilement le pénis.

Quant à Catherine Solano, sexologue française, l’hymen peut disparaître pendant l’enfance. Explorant leur corps, les toutes petites filles peuvent, dès 2 ou 3 ans, avoir introduit un doigt dans leur vagin. « Alors, plus tard, au moment de la première fois, la jeune femme ne saigne pas. »

D’après cette spécialiste, l’hymen est normalement perforé, ne serait-ce que pour laisser passer le sang des règles. Si l’ouverture est très petite, elle ne permet pas de laisser passer le sexe masculin sans se déchirer. Et la jeune femme aura tendance à saigner.

Dr Solano évoque une autre possibilité : « La jeune fille peut avoir utilisé des tampons qui ont élargi son hymen. Elle peut avoir saigné en introduisant son premier tampon. Elle ne s’en rend pas compte puisque cela se passe pendant ses menstruations. »