Carnet d’un retour aux geôles natales

03-02-2017

Autant le dire d’entrée de jeu : ce qui s’est passé entre les postes-frontières de Kavimvira et de Gatumba, ce mardi 31 janvier ne semblait pas être un “rapatriement sur une base volontaire’’, avec “la joie du retour au pays natal’’, de ces ’’fils du pays fatigués de rester en prison au Congo’’.

“Présumés rebelles’’, “demandeurs d’asile au Rwanda arrêtés sur le territoire congolais’’, “irréguliers burundais emprisonnés en RDC’’, “rapatriés volontaires’’ accueillis par la ministre de la Justice et embarqués à bord de trois camions de la police sous bonne escorte vers une destination tenue secrète, … là, j’en perds mon latin.

Autant de questions pour cette opération de remise de 184, …plutôt de 124 ressortissants burundais détenus à Bukavu et à Uvira, aux autorités burundaises par le gouverneur du Sud Kivu, Marcellin Cishambo. Des 184 détenus annoncés

à rapatrier seuls 124 seront remis aux autorités burundaises.

Une chose est sûre, je n’ai pas vu de visages rayonnants, loin de là. Au contraire, des mines renfrognées, des regards inquiets, des yeux hagards, oui, j’en ai vu. C’est la peur au ventre que ces jeunes hommes déclinaient leur identité et c’est en serrant les dents qu’ils montaient dans les camions de la police burundaise.

Il y avait plus de policiers et de militaires dont la plupart armés de mitrailleuses, venus “livrer’’ ou “accueillir ces enfants prodigues’’ que d’humanitaires munis de paquets retour et de compassion.

Il y avait également plus d’agents secrets des deux pays que de défenseurs des droits de l’Homme à Gatumba lors de cette opération aux allures d’extradition.

Doigt sur la gâchette, en colonnes, plus d’une vingtaine de militaires congolais, un peu nerveux, ont fait plusieurs navettes entre les deux postesfrontières pour escorter, par groupe de dix ou quinze, ces rapatriés spéciaux. «Nous avons l’ordre de tirer sur celui qui va tenter de faire le malin», me confiera un des gardes d’un haut gradé de la délégation congolaise.

C’était un véritable “chemin de croix’’ pour ces rapatriés d’un autre genre, entre une haie d’honneur faite d’AK 47, de mitrailleuses et autre lance-roquettes.

Si c’était un “rapatriement sur une base volontaire’’, le ministre en charge des droits humains aurait pu faire le déplacement pour “accueillir nos frères rentrés d’exil’’. Peut-être qu’il était dignement empêché. Des camions du HCR aurait été mobilisés avec à bord des vivres et des non vivres.

«Non, ce n’est pas une extradition», dira le Gouverneur Cishambo. La ministre Kanyana va saluer la “bonne coopération judiciaire avec la RDC’’. «C’est également un signe que les Burundais en exil peuvent rentrer et être bien accueillis, une preuve que les turbulences sécuritaires sont passées», s’estelle félicitée. La Monusco dira qu’elle suit cette opération pour “s’assurer du respect des droits de l’Homme’’.