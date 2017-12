Campagne référendaire : Agathon Rwasa parle d’une violation de la loi

13-12-2017

La soumission de la Constitution au référendum ne respecte pas les règles telles que prévues par la loi, déclare le président de la Coalition Amizero y’Abarundi à l’occasion du lancement de la campagne référendaire, ce mardi 12 décembre.

Agathon Rwasa fait savoir que le chef de l’Etat n’a pas consulté le bureau de l’Assemblée nationale. Pourtant, soutient-il, le Code électoral l’y oblige. Il invoque l’article 200 de cette réglementation : «Le président de la République peut, après consultation des deux vice-présidents, du bureau de l’Assemblée nationale et du bureau du Sénat, soumettre au référendum un projet de texte constitutionnel, législatif ou autre susceptible d’avoir des répercussions profondes sur la vie et l’avenir de la Nation ou sur la nature ou le fonctionnement des institutions de la République». Et si la consultation a eu lieu, poursuit-il, il n’en a pas été informé.

D’après lui, le président Nkurunziza fait de la révision de la Loi fondamentale son affaire. Il se demande si la souveraineté nationale est l’apanage du seul chef de l’Etat : «Cette souveraineté, c’est pour tous les Burundais».

Le président de la Coalition Amizero y’Abarundi rappelle que la Constitution revêt un caractère national. Pour ce, elle engage tous les citoyens. Ce membre du bureau de l’Assemblée nationale affirme ignorer jusqu’ici le contenu du projet de la constitution : «Pourquoi nous prive-t-on de notre droit à l’information ? Pourquoi nous cache-t-on la réalité ?»

Pour Gabriel Rufyiri, président de l’Olucome, le gouvernement vient de mettre unilatéralement un terme au dialogue. Il parle d’une «voie suicidaire».

Et de soutenir que les autorités font fi des problèmes pertinents auxquels les Burundais font face comme la pauvreté et la mauvaise gouvernance. «L’autorité politique s’investit en priorité pour un groupe d’individus au détriment de toute la population».

Signalons que le lancement de cette campagne référendaire était dirigé par le président Nkurunziza en commune Bugendana de la province de Gitega.