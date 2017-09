Bujumbura s’attaque au rapport de l’ONU

16-09-2017

Il s’active depuis la sortie du rapport de la commission d’enquête. Le gouvernement le qualifie de partial, manipulé et orienté politiquement. Serait-ce suffisant pour échapper à la CPI ?

Acculé par la commission d’enquête de l’ONU, Bujumbura est sous tension. De graves accusations telles que ‘crimes contre l’humanité ont été lâchées.’ Les hautes autorités du pays, jusqu’au président de la République sont impliquées. La commission demande à la Cour pénale internationale d’enquêter. La pilule est difficile à avaler. Le pouvoir a sorti l’artillerie lourde. Les sorties médiatiques se sont enchaînées cette semaine. Lors de la dernière en date, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba, a déclaré que « la commission vient de montrer son agenda caché. »

Il accuse la commission d’avoir confectionné son rapport sur base de témoignages de Burundais en exil. « Ceux-là même impliqués dans la perturbation du pays.» Autre accusation d’après le gouvernement : la commission assure qu’elle n’a pas approfondi ses enquêtes mais affirme pourtant avoir des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l’humanité ont été commis.

La liste des griefs est longue notamment le fait que cette commission ait affirmé que des atteintes aux droits de l’Homme aient été commises par l’opposition, bizarrement, ‘celles-ci se sont néanmoins avérées difficiles à documenter’. Fort peu convaincant, tranche Philippe Nzobonariba qui parle « Des faits et crimes relevés perpétrés en pleine journée, sous la couverture des caméras des journalistes étrangers, surtout occidentaux.»

Bujumbura retient son souffle

De ces crimes, le porte-parole du gouvernement cite 10 exemples. Cela va notamment de la tentative de lynchage d’un homme du nom d’Olivier Nkundabashaka à l’assassinat d’une jeune fille du nom de Jacqueline Hakizimana à Musaga après avoir subie un viol collectif. Des grenades lancées en plein centre-ville. « Et d’autres cas qualifiés ailleurs d’actes terroristes, mais que vous ne trouverez nulle part dans le rapport déposé par la Commission. »

Selon Philippe Nzobonariba, les conclusions du rapport qui demandent à la CPI d’enquêter sur le Burundi viennent lui fournir des preuves que cette Commission a été créée pour mettre en marche la Cour Pénale Internationale. Le Burundi s’est retiré de la cour à cause de la politisation constatée des rapports sur lesquels se base la CPI pour se lancer.

En conclusion, le gouvernement demande au Conseil de Sécurité des Nations Unies de ne pas tenir compte des recommandations de la commission.

Bujumbura retient donc son souffle. Le Conseil des droits de l’Homme va statuer sur le Burundi le 18 de ce mois. La Cour pénale internationale a quant à elle jusqu’à ce 27 octobre pour statuer.

>>Réactions

Smaïl Chergui, contre l’ouverture d’une enquête de la CPI

Le Commissaire chargé de la paix et de la sécurité à l’UA, Smaïl Chergui a indiqué que l’Union africaine s’oppose à l’ouverture d’une enquête sur le Burundi par la CPI. Selon lui, l’Afrique dispose de sa propre juridiction, à savoir la cour africaine des droits de l’Homme, capable de statuer, le cas échéant, sur des affaires africaines. Le diplomate algérien demande aux Nations unies de ne pas faire des conclusions hâtives sur le Burundi. Celui-ci doit avoir l’occasion de s’expliquer.

Cnared : « Les faits établis sont véridiques et accablants. »

Pour la coalition de l’opposition en exil, les faits établis par le rapport de l’ONU sont véridiques et accablants. Elle se dit surprise que le Commissaire Smaïl Chergui s’en prenne à ce rapport. Son président, Charles Nditije condamne le silence et l’inaction coupables de l’UA face à la tragédie qui sévit au Burundi. « Où était cette Cour africaine pendant que des rivières de sang coulent au Burundi depuis deux ans ? Monsieur Smail Chergui voudrait-il occulter ces crimes contre l’humanité commis au Burundi ?» Le Cnared demande plutôt à la Cour pénale internationale d’entamer les enquêtes proprement dites afin que les auteurs des crimes contre l’humanité qui sont commis au Burundi répondent de leurs actes.

Le gouvernement dénonce plusieurs zones d’ombre – Comment confectionner un rapport et proposer des actions à entreprendre lorsqu’on ne dispose pas de toutes les données ? – Comment croire avoir des éléments de preuve lorsque les témoins se trouvent être les acteurs ? – Comment faire confiance à un rapport qui ne mentionne nulle part les attaques de groupes armés venus du Rwanda. Et les enfants soldats capturés sur le champ de bataille, montrés aux diplomates accrédités au Burundi, avant de les remettre à leurs parents en présence de l’UNICEF ? – Comment dire qu’il n’y a pas de volonté de lutte contre l’impunité de la part des autorités burundaises alors que plusieurs responsables d’exactions commises ont été jugés et sont en prison et que des mandats d’arrêt contre les responsables des différents crimes ont été émis ?

« La CPI n’est plus l’épouvantail à dictateurs »

Pour le directeur du projet d’Afrique centrale de l’International Crisis Group, le recours à la CPI est une impasse car qu’elle se saisisse ou non de ce rapport, cela ne changera rien. Selon Thierry Vircoulon, comme Charles Péguy le disait à propos de la philosophie morale d’Emmanuel Kant, la CPI a les mains propres, mais elle n’a pas de mains.

C’est-à-dire que ses décisions doivent être mises en œuvre par les Etats. Elle n’est pas une juridiction nationale, elle n’a pas de police pour mettre en application ses décisions. La constante non-arrestation du président soudanais à chacun de ses déplacements internationaux, alors qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt de la CPI illustre ce point. L’application des décisions de la CPI dépend de la bonne volonté des Etats. Selon l’analyste, cette bonne volonté se fait très rare, surtout en Afrique comme le montrent les propos du commissaire de l’UA, Smaïl Chergui. « De ce fait, la CPI n’est plus l’épouvantail à dictateurs qu’elle a pu être il y a dix ans. » Et de conclure : « Faire des menaces non crédibles est toujours contre-productif. »