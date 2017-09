Bujumbura : la foire foirée ?

25-09-2017

Les exposants se lamentent de la mévente de leurs produits. Certains soutiennent que cette foire ne profite qu’à la Brarudi. D’autres se plaignent qu’elle est mal organisée.

94 exposants burundais et kenyans ont participé à la foire d’exposition « Kenya Trade Investments and cultural expo». Plusieurs exposants burundais sont déçus par la mévente de leurs produits. Ils ont l’air oisif et nerveux. « Nous avons diminué les prix », s’indigne Désiré Nduwimana, un exposant d’Uhalom, une association des producteurs de Kayanza. « On ne vend rien. Depuis que je suis là, je n’ai vendu que quelques bouteilles de jus.» Son voisin, Ferdinand Nduwimana, un agent de SOMI, une société de produits de lessive, abonde dans le même sens : « On vient s’asseoir du matin au soir, sans rien vendre, ça rend nerveux.»

Non loin de là, Ferdinand Ndikumana, un employé d’Akshar Group, tient un stand d’engrais chimique et d’insecticides. Il affirme que c’est une perte de temps : « Nous n’avons rien vendu depuis vendredi. Nous sommes vraiment découragés.»

Du 15 au 23 septembre, la foire d’exposition « Kenya Trade Investments and cultural expo» se déroule au terrain Tempête sis avenue du Large, au sud-ouest de Bujumbura. Cette exposition commerciale et culturelle a été organisée et sponsorisée par l’ambassade du Kenya au Burundi. Selon Kenneth Nandi Vitisia, l’ambassadeur du Kenya, cette exposition va booster les échanges entre le Kenya et le Burundi. Ce rendez-vous est devenu une tradition : la foire entre dans sa 4ème édition.

La plupart des exposants ne se font guère d’illusion, mais certains parmi eux continuent d’entretenir un brin d’espoir. « On va rester jusqu’au dernier jour et on verra bien ce que ça va donner.»

« Cette exposition est mal organisée »

« Nous croyons que les organisateurs ont fait assez de publicité, mais depuis que nous sommes là, il n’y a rien » se plaint Odile Kigeme, une vendeuse de lait. Cette exposition coïncide avec une conjoncture économique difficile, ce qui, pour certains commerçants, explique la rareté de la clientèle.

Pour certains exposants, la foire est rentable pour la Brarudi et ses détaillants. Seuls deux commerçants burundais et kenyans vendent ses produits. D’après ces mêmes sources, cette foire est davantage culturelle : « Tous les après-midi, les gens viennent et assistent aux concerts de chanteurs burundais et kenyans. » Elles précisent que les frais d’entrée varient entre 2000 et 10 000 Fbu pour les VIP. Ce samedi 23 septembre, ils varieront entre 10000 et 50 000 Fbu pour les VIP, car le groupe Sauti Soul s’y produira.

« Cette exposition est mal organisée », critique l’un des exposants sous anonymat. Clientèle rare, manque de communication, mauvaise organisation et les toilettes sont difficilement accessibles. Ces dernières se situent dans l’espace payant de la Brarudi où s’exhibent les chanteurs le soir. Les exposants révèlent devoir payer des frais d’entrée pour y accéder.

D’après T. G., la mauvaise organisation a provoqué un conflit entre la Brarudi et Savonor. Ce conflit a paralysé la foire en peu de temps. Les agents de Savonor se sont vus refuser l’accès au terrain où se vendent les produits de la Brarudi. Selon des sources sur place, Savonor a négocié pour faire circuler ses produits dans la foire. Mais l’ambassadeur du Kenya accuse Savonor d’avoir dépassé les limites. Suite à ce conflit, Savonor s’est retiré de la foire. Contacté, Savonor a promis de réagir ultérieurement.