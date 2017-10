Bujumbura : des slogans hostiles à Louis Michel et Paul Kagame

14-10-2017

Des milliers de manifestants venus de toutes les communes de la mairie ont fait une marche-manifestation dans l’avant-midi de ce samedi 14 octobre.

« Les Belges ont assassiné Rwagasore, Ndadaye, Ntaryamira. Maintenant, ils veulent tuer notre président Pierre Nkurunziza.» Tels sont les propos de celui qui était à la tête des manifestants.

Dans leurs chansons, des Imbonerakure assurent au président Nkurunziza de leur vigilance : « Turi maso ».

De l’hôpital universitaire de Kamenge, le point de rencontre, les manifestants se sont dirigés vers l’Ambassade de la Belgique en passant par le Boulevard du 28 novembre.

« Nous protestons contre le gouvernement belge et son député Louis Michel pour leur plan diabolique de vouloir déstabiliser le pays en association avec un groupe de putschistes…. Nous disons non à Paul Kagame pour son plan de vouloir déstabiliser la sécurité de notre pays.» Ce sont quelques mots qu’on pouvait lire sur les affiches que brandissaient les manifestants venus de Ntahangwa, Mukaza et Muha.

A la place de l’Indépendance, Ramadhan Nkurikiye, conseil principal du maire de la ville, a révélé que cette marche-manifestation avait pour objectif de protester contre le président rwandais Paul Kagame, le gouvernement belge et surtout le député Louis Michel qui veulent déstabiliser le Burundi.

Pour Térence Ntahiraja, l’assistant du ministère de l’intérieur, la Belgique, en collaboration avec Charles Nditije, président du Cnared, Me Bernard Menger et les putschistes, prépare une réunion le 20 de ce mois autour du thème « la crise politique et sociale au Burundi ». Il soutient que Louis Michel est à la tête des préparatifs de cette réunion.

Il a affirmé haut et fort qu’ils sont contre cette réunion « préparant les mensonges pour notre pays ». Par ailleurs, Térence Ntahiraja rappelle qu’il reste quelques jours pour quitter la Cour pénale internationale. « Les ennemis du pays sont enragés, ils ont perdu la tête.»

« Des armes saisies au camp de Nduta »

Il a accusé la Belgique, le Rwanda et les putschistes de distribuer des armes dans les camps de Mahama au Rwanda et de Nduta en Tanzanie. « Il y a trois jours, la police tanzanienne a saisi 42 fusils dans le camps de Nduta.»

Il a appelé les Nations unies à ne pas croiser les bras comme elles l’ont fait en Irak et en Libye. Selon lui, les Européens et les Américains ont détruit ces pays en les accusant de détenir des armes nucléaires.

« Jusqu’à maintenant, ils n’ont rien trouvé.» Il a interpellé les Nations unies pour qu’elles mettent fin aux provocations de la Belgique et du Rwanda. D’après lui, la Belgique soutient des rebelles dans les camps de réfugiés. L’assistant du ministre a évoqué également les violences infligées aux réfugiés de Mahama qui veulent rentrer au Burundi. Il a invité les manifestants à être toujours prêts à défendre le pays.