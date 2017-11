Brèves sportives

17-11-2017

Basketball : la Coupe du président se poursuit…

La 2ème journée s’annonce chaud bouillant, ce week-end. Après le déroulé parfait du weekend dernier, tous les favoris, notamment les cadors de Bujumbura, seront confrontés à un grand test.

Le programme se présente comme suit :

Samedi 18 novembre :

-En mairie de Bujumbura :

À 13h au terrain Toyota de Gikungu:-New Star vs Kern

15h sur le même terrain : Gymkhana vs Urunani

-A Bururi:

12h: Bururi vs Rutana

14h: Mwaro vs Young Eagles (Gitega)

-A Ngozi :

12h: Messager Ngozi BBC vs Cankuzo

14h: Friends Team vs Target Intamenwa (toutes de Ngozi)

Football : Cecafa 2017:Le Burundi mis dans la poule de la « mort »

Ce jeudi a eu lieu à Nairobi le tirage au sort de la 39ème édition de la Coupe de la Cecafa (tournoi opposant les pays de l’Afrique centrale et orientale). Au regard de l’actuelle bonne forme de ses adversaires, le tirage n’a pas gâté les Intamba.

La compétition se déroulera du 3 au 17 décembre.

Poule A : Le Kenya, la Libye, le Rwanda, la Tanzanie et le Zanzibar

Poule B : L’Ouganda, le Zimbabwe, le Burundi, l’Ethiopia et le Soudan du Sud