Brèves sportives

24-02-2017

Basketball : le tournoi organisé par l’AEBU se poursuit

Ce week-end, au terrain Toyota de Gikungu, se poursuivra le tournoi organisé, depuis ce mardi 21 février, par l’association des entraîneurs du Burundi (AEBU). Au programme :

Samedi25 février, pour le compte des demi-finales:

-à 13h:Urunani croise le fer avec Mutanga United, tandis qu’à 15h, Dynamo se mesurera à New Star.Les vainqueurs des deux rencontres seront opposés, le lendemain, en finale.

Signalons qu’avant la dite finale, un concours de Dunks et de tirs à trois points est prévu.



Handball : le championnat national dans sa phase des quarts de finale

Après le tournoi qualificatif des sélections provinciales, tenu du 4-5 février, ce samedi, se poursuivront les quarts de finale. Pour ce rendez-vous, quatre clubs de l’association de handball de Bujumbura, à savoir Muzinga, SOS HG, Intwari et Golden Team, monteront à l’intérieur du pays afin de valider leur ticket pour le dernier carré.

A Gitega :

-à 13h,au centre Commando : Muzinga vs Gitega

– à 15h, en ville,Golden Team vs Ruyigi

-A Matana (Bururi): SOS HG vs Makamba

-A Bujumbura: Intwari se frottera à Rutovu.

Signalons que chez les filles Rumonge et Rutovu reçoivent respectivement, Galaxy et Rumuri

Signalons que les demi-finales et la finale se joueront respectivement les 11 et 12 mars à Gitega.

Athlétisme

Dans l’optique de sélectionner les représentants du Burundi aux prochains championnats du monde de Cross-country, prévus courant mars , en Ouganda, la fédération d’athlétisme du Burundi (FAB) organise une compétition, ce dimanche, à 8h30, à l’ancien bataillon des parachutistes. Ce tournoi réunira tous les athlètes en provenance de toutes les associations du pays. Les hommes seront alignés sur le 12km, tandis que les femmes sur 8 km.