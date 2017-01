Billets de 100Fbu et pièces de 50Fbu, de plus en plus rares

24-01-2017

« Trouver les billets de 100Fbu est devenu un casse-tête », nous raconte un vendeur de crédits de recharge téléphonique au centre-ville. Il indique avoir beaucoup de mal à vendre ceux de 300Fbu, faute d’avoir la petite monnaie. Depuis 2016, les activités des petits commerçants font les frais du manque de billets de 100Fbu et pièces de 50Fbu en circulation.

Préjudice aussi chez les vendeuses de fruits et légumes. Au parking du centre-ville, une des vendeuses témoigne qu’elle est obligée de demander aux acheteurs qui présentent de vieux billets de 100 Fbu, d’acheter pour 500Fbu ou pour 1000Fbu. « Quand un client achète pour 700Fbu et qu’il me tend un billet de 1000Fbu, ça me prend trop de temps pour trouver des billets de 100 Fbu en bon état et des pièces de 50 Fbu. Si je n’en trouve pas, le volume de mes ventes en pâtit. »



Lamentations des passagers

Quant aux passagers, on leur exige d’avoir 350Fbu pour pouvoir entrer dans le bus. « Depuis que les billets de 100Fbu et pièces de 50Fbu sont devenus rares, le transport des personnes devient une source de tension quotidienne. Nous demandons donc à l’Etat d’en émettre de nouveaux, le plus tôt possible », se lamente un passager sous couvert d’anonymat.

Un transporteur de bus de la zone Gihosha explique la cause de cette exigence envers ses passagers : « Les changeurs au parking spéculent sur la valeur des billets de 100Fbu, lesquels sont devenus rares. Pour 1000Fbu, ils ne donnent que 800Fbu en pièces de 100Fbu ou 50 Fbu, alors qu’avant ils donnaient 950Fbu. »

Pour le gouverneur de la BRB, Jean Ciza, cette rareté des pièces de 50Fbu fut une surprise, car la banque centrale les avait émis en quantité suffisante. « Nous envisageons d’émettre en premier lieu la monnaie de 100Fbu d’ici le 10 février 2017.»