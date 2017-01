Avant « d’élargir l’assiette fiscale »…

06-01-2017

Le 22 décembre 2016, le ministre des Finances déclare à l’Assemblée nationale que le budget de l’Etat de 2017 sera financé à hauteur de 70,7 % sur les ressources intérieures et 29,3 %, sur les ressources provenant de l’extérieur. Pour élargir l’assiette fiscale, il annonce de nouvelles mesures notamment l’augmentation des taxes de consommation sur certains produits et services. Son appel est vite entendu.

En effet, le 1er janvier 2017, la Brarudi procède à l’augmentation du prix des bières. Le lendemain, le ministère du Commerce revoit à la hausse le prix du sucre. Bientôt, c’est le tour d’autres produits. On parle notamment du carburant, de la téléphonie mobile, de l’eau et de l’électricité.

Il faut faire fonctionner l’Etat avec le gel d’une grande partie de l’aide extérieure. Mais, l’Etat est dans l’obligation d’être vigilant et attentif. Dans une telle situation, la spéculation s’invite. Les produits disparaissent sur le marché, pour être revendus très cher. Le risque de l’inflation est là et c’est la population qui subit de plein fouet les effets.

Par ailleurs, l’objectif escompté n’est pas garanti. Avec les nouvelles taxes, les prix vont augmenter alors que le pouvoir d’achat des contribuables s’effondre de plus en plus. La plupart des consommateurs, crise oblige, vont concentrer leurs dépenses sur l’essentiel, tenter de satisfaire (et encore !) les besoins vitaux. C’est l’austérité qui va s’imposer. Dans ces conditions, comment élargir « l’assiette fiscale » comme l’a annoncé le ministère des Finances ?

Avant de pouvoir « élargir l’assiette fiscale », il faudrait avoir déjà quelque chose dans son assiette…