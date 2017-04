Au sommaire de l’édition de lundi 03 avril 2017 du journal ‘Amakuru y’Iwacu’

• Un étudiant de l’université du Burundi a été arrêté ce dimanche. Cela porte à 12, le nombre d’étudiants arrêtés par le Service national de Renseignement. Selon le porte-parole de la police, ils sont accusés d’insurrection au sein de l’université. Ces étudiants protestent contre le décret présidentiel instaurant le régime de prêt-bourse. Ils ont lancé un préavis de grève en écrivant au président de la République demandant l’abrogation de ce décret. Le président a jusqu’à le 05 avril pour statuer sur ce cas.

Le recteur de l’Université du Burundi, Gaspard Banyankimbaga indique que les 12 étudiants n’ont pas été arrêtés par l’université. Il ne sait donc pas le mobil de leur arrestation. « On n’a pas de cachot ici.» Et d’ajouter que lorsque l’université prendra des mesures qui s’imposent ce sera sans tenir compte

• Les étudiants de l’Institut national de la santé publique, INSP ont décidé également de lancer un préavis de grève pour le même motif que ceux de leurs camarades. Ils ont écrit au président de la République lui demandant l’abrogation du décret. Il a jusqu’au 14 avril pour se décider.

• Le porte-parole de l’armé Gaspard Baratuza déclare que cette institution est unie et qu’elle a transcendé les clivages politiques et ethniques. « les ex Fab cohabitent pacifiquement avec les ex rebelles.» cela à l’occasion de l’ouverture des activités de la semaine de l’ISCAM ce lundi 03 avril sous le thème : « Neutralité politique »

Tatien Sibomana, acteur politique, déplore le fait que l’armé est souvent utilisé par les politiques, notamment le parti au pouvoir au lieu de servir toute la population burundaise. Il demande que cette neutralité soit effective, en accord avec la Constitution et les Accord d’Arusha

• Un enfant s’est noyé dans la rivière Nyabagere situé dans la zone Kamenge commune Ntahangwa. C’est suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues ce dimanche dans la mairie de Bujumbura. Les habitants de la zone Kamenge témoignent qu’un conducteur de moto transportait une femme portant cet enfant sur le dos. Ils sont tombés dans l’eau et ont été emportés par la rivière Nyabagere, selon les mêmes témoignes. Ces habitants affirment que le conducteur de moto et la femme sont sortis de rivières, saines et sauves. Cependant, selon les mêmes sources, l’enfant reste introuvable jusqu’à ce lundi. Des informations confirmées par l’administrateur de la commune Ntahangwa Eddy Paul Hakizimana.

D’autres dégâts causés par l’eau de la rivière Nyabagere sont des maisons construites au tour de cette dernière inondées. Les élevés de l’école fondamentale Kamenge II n’ont pas pu étudier également ce lundi car cet école a été aussi inondée.

L’administrateur de la commune Ntahangwa tranquillise que le gouvernement est en train de faire tout pour trouver la solution. « Le gouvernement envisage ériger des caniveaux pour empêcher que la rivière Nyabagere déborde lorsque que la pluie tombe. », rassure-t-il.