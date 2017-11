Au sommaire de l’édition de ce vendredi 24 novembre 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Deux enfants présumés voleurs de maïs ont été amputés de leurs mains. C’était ce mercredi dans la commune Itaba de la province de Gitega. Les auteurs de ce crime incarcérés au bureau de poste de la commune Itaba, indiquent avoir commis cet acte suspectant ces enfants de voleurs. La population de cette localité demande que ces auteurs soient sérieusement jugés

• Donner aux enfants une punition comme l’amputation d’un membre, c’est un message important. C’est ce qu’indique David Ninganza, le responsable de la Sojpae une association militant pour les droits des enfants. Pour cet activiste, cela montre que la justice populaire est une réalité au Burundi. Il demande qu’une telle agression à l’endroit des enfants soit éradiquée.

• Le ministère de l’Intérieur a suspendu momentanément et immédiatement sur tout le territoire du pays les activités de l’ONG agricole One Acre Fund – TUBURA qui aide les familles des agri-éleveurs dans l’augmentation de leur productivité. Dans une correspondance du 21 novembre, ce ministre ne mentionne pas les causes à l’origine de cette suspension. Les gouverneurs de provinces sont priés de mettre en application cette mesure.

• 6 membres de la coalition Amizero y’Abarundi sont détenus dans les cachots de la zone Buhiga, nous sommes dans la province Karusi, depuis dimanche. Les dirigeants de la coalition Amizero y’abarundi demandent que leurs membres soient libérés, car selon eux, ils ont été arrêtés pour des raisons politiques. Alors qu’ils ont été arrêtés sur ordre du chef de zone Buhiga, Phocas Sindaruhuka n’a pas voulu s’exprimer sur nos micros.

Le porte-parole de la police quant à lui indique que ces personnes étaient en train de se battre. Il nie avoir été torturé. Ils sont détenus pour des raisons d’enquetes et non politique

• La société civile en exil en collaboration avec des professionnels des médias en exil et la diaspora burundaise ont adressé une correspondance conjointe au facilitateur dans le dialogue inter-burundais, Benjamin Mkapa. Ils soulèvent des inquiétudes en rapport avec le prochain round du dialogue prévu pour la semaine prochaine. Vital Nshimirimana représentant de la société civile en exile déplore la non transparence dans l’invitation. Il s’inquiète également de la sécurité de ceux qui vont se rendre en Tanzanie

• 9 personnes accusées de sorcellerie à Rumonge réclament une protection spéciale. Ces personnes s’inquiètent pour leur sécurité. C’est après que des tracts contre elles aient été retrouvés sur la colline Karonda de la commune Rumonge. L’administrateur de cette commune indique qu’il compte tenir une réunion avec la population de cette localité pour mettre en garde toute personne qui va se faire justice.