Au sommaire de l’édition de ce vendredi 24 février 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Autour de 2500 fosses communes ont été répertoriées dans le pays depuis1962. Affirmation faite par Aloys Batungwanayo, chercheur qui a effectué une étude à cet effet.

La Commission vérité et réconciliation a quant à elle indiqué avoir débuté une campagne qui a pour but d’inventorier toutes les fosses communes, pour que la vérité sur les tueries soient mis en valeur et que les morts soient enterrés dignement

• La ministre de la Santé publique, Josiane Nijimbere menace de fermeture les hôpitaux et les pharmacies qui ne remplissent pas les normes requis. « Les pharmacies et les hôpitaux devraient travailler en respectant la loi »

• L’agence burundaise de l’électrification rurale déclare que les travaux de réhabilitation des microcentrales hydroélectriques de Kigwena en province Rumonge, Ryarusera en province Muramvya, Butezi en province Ruyigi et Nyabikere à Karuzi vont être achevés le 31 Août de cette année.

Jacques Dusabumwami, le directeur général de cette agence affirme que malgré le partage des compteurs entre voisins, ce qu’il qualifie de vol, cette agence enregistre actuellement six milles abonnées.

• La population de Makamba en exil, maintenant rapatriée déclare souffrir de faim. Elle demande assistance. L’administration de cette province affirme quant à elle que parmi les 50milles exilés depuis 2015, plusieurs sont déjà rentrés au pays.