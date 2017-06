Au sommaire de l’édition de ce vendredi 23 juin 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• La ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana déclare que tout prévenu qui a purgé sa peine sort automatiquement de prison et devient libre. Elle demande aux directeurs de prison et des parquets de respecter la loi en mettant en application les décisions prises par les juridictions. La ministre de la Justice indique que ce n’est pas à elle de statuer sur le maintien en prison d’un détenu qui a purgé sa peine.

La ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana l’a déclaré après que les familles de 5 prisonniers se soient inquiétées du maintien en détention de ces prisonniers. Il s’agit de Dieudonné Baragondozwa, Richard Ininahazwe, Jean Claude Barankoraniye, Joseph Nzeyimana et Pierre Bizimana. Emprisonnés le 18 mai 2015, ils ont purgé leur peine de 2ans, selon la décision de la cour suprême. Ils étaient tous accusés d’avoir trempé dans le putsch de 2015. Ces détenus étaient censés sortir de prison de Gitega le 18 mai 2017. Ils sont toujours en prison.

• 3 personnes ont été tuées dans un accident qui a également endommagé un poteau électrique, un vélo et une moto. Cet accident a eu lieu sur la route menant à l’aéroport de Bujumbura. Devant l’industrie pharmaceutique Siphar. Un camion ben a percuté une moto et deux vélos. La cause de l’accident demeure inconnue.