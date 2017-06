Au sommaire de l’édition de ce vendredi 16 juin 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• « Si la population le veut, rien n’empêchera le président de la République de se présenter aux élections de 2020 et même aux autres élections qui vont suivre. » Déclaration du porte-parole du président de la république, Jean Claude Karerwa. Dans une conférence publique animée par les porte-parole des institutions publiques.

Il fait savoir que la population a demandé que la limitation des mandats soit écartée de la Constitution. Et d’ajouter qu’il ne voit aucun inconvénient à l’amendement de la Constitution, qui par ailleurs se fait dans d’autres pays comme le Rwanda et la Tanzanie.

• Concernant la pénurie du carburant observée ces mois de mars et d’avril 2017, Jean Claude Karerwa tranquillise : ce problème a trouvé solution. Il indique que le carburant est en quantité suffisante dans le pays. Il rappelle que cette pénurie a été due à sa mauvaise utilisation. Il évoque notamment à l’utilisation du carburant pour bruler les pneus et les personnes pendant les manifestations de 2015. « Ceux qui étaient censés importer le carburant ont pris peur par cette occasion et ne l’ont pas fait. »

Cela alors que le ministre de l’énergie et mines parlait du manque de devises comme étant à l’origine de cette pénurie.

• Les enfants en situation des rues de la ville de Bujumbura déplorent leur mode de vie. « Nous n’avons ni quoi manger ni où dormir.» Cela alors que ce vendredi, est célébré la journée mondiale de l’enfant africain. Certains des enfants approchés par Iwacu font savoir que la police ne leur facilite pas la vie. « Certains d’entre nous sont souvent embarqués et emprisonnés.» Certains ont par conséquent quitté le centre-ville pour aller vers les quartiers de la ville de Bujumbura.

L’organisation qui milite pour la protection des enfants Giriyuja parle de plus de 2000 enfants. Selon Aimable Bariyongereye, président de cette organisation indique que toutes les parties prenantes doivent conjuguer leurs efforts pour aboutir aux objectifs de zéro enfant de la rue.