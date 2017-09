Au sommaire de l’édition de ce vendredi 15 septembre 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• L’ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya assure que le pays a déjà emprunté le chemin de la démocratie. Selon lui, l’essentiel actuellement est plus d’actions pour renforcer ses bases. Il s’agit notamment de la prise de décision des autorités sans violer leurs droits. Les partis politiques ainsi que les organisations de la société civile doivent faire leur travail en respectant la loi.

C’est à l’occasion de journée mondiale de la démocratie. Le choix de la date du 15 septembre pour célébrer cette journée a été effectué par l’Organisation des Nations-unies et correspond à l’adoption, en septembre 1997, de la Déclaration universelle sur la démocratie. Cette Déclaration pose les principes constitutifs d’une démocratie et définit les caractéristiques et les fonctions d’un gouvernement démocratique

• Samuel Ntirampeba de la commune Butezi, de la province Ruyigi a succombé de ses blessures à l’hôpital ce jeudi. C’est après une attaque à la machette qui avait tué son fils Célestin Itangakubuntu et sa belle-fille Claudette Irankunda. Ils sont tous de la famille qui a eu gain de cause dans un litige foncier. Le tribunal de grande instance avait sommé plus de 800 familles de quitter la colline appartenant à cette famille qui a été attaquée.

• Le procureur général de la République a confirmé l’attaque qui a eu lieu au bureau NU des droits de l’Homme.

Dans un communiqué de presse, le procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi, fait savoir que les premiers éléments de l’enquête révèlent que ces malfaiteurs, dont un avait un fusil de type kalachnikov. D’après lui, ils ont utilisé de fausses clés en leur possession. «Bien qu’ils se soient introduits dans les bureaux, ils n’ont rien emporté et ils n’ont causé aucun dégâts. «L’enquête se poursuit pour identifier les malfaiteurs ainsi que les tenants et les aboutissements de leur acte.» Il demande au public de se garder de tirer des conclusions hâtives sur les auteurs ainsi que leurs motivations.