Au sommaire de l’édition de ce vendredi 13 octobre 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’.

• Le Burundi commémore le 56 ème anniversaire de l’assassinat du héros de l’indépendance, le prince Louis Rwagasore. Il a été exécuté à l’âge de 29 ans. Son épouse ainsi ses deux enfants n’ont pas été épargnés. Les burundais ont encore dans leur mémoire le discours du prince Louis Rwagasore lors du succès de son parti Uprona, quelques jours avant sa mort. « Il faut surtout que les habitants du Burundi se sentent en paix et en sécurité, que personne ne se croit menacée et que chacun ait confiance dans la protection du gouvernement, » avait assuré Rwagasore, avant d’avancer que le peuple venait de faire son choix et qu’il n’allait pas le décevoir. Il parlait également d’augmenter les amis du Burundi, et apaiser les querelles entre burundais, afin de bâtir un Burundi paisible, heureux et prospère.

• Certains habitants de la ville de Bujumbura indiquent se souvenir du prince Louis Rwagasore comme celui qui les a libérés de la chicotte du temps de l’oppression des colonisateurs. D’autres assurent s’inspirer du héros national pour ce qui est de l’amour patriotique. « S’il était encore vivant, notre pays se porterait bien mieux aujourd’hui, » ont affirmé certains.

• L’ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya demande à la population de voir le prince Rwagasore pas seulement sous sa casquette de héros national. Il parle entre autre d’un homme humble, qui n’a jamais été président du parti, cherchant toujours à travailler pour le bien du pays au lieu de ses propres intérêts. Il prônait également de développer de bonnes relations avec les autres pays, dans un respect mutuel. « Les politiques actuels devraient s’en inspirer. »

• Le président de la République du Burundi, Gaston Sindimwo souhaite que les Burundais fassent une introspection, histoire de savoir s’ils s’inspirent suffisamment de l’héritage du héros national. Gaston Sindimwo demande à la commission vérité et réconciliation toute la lumière sur le meurtre du prince. Il prie à la Belgique d’indemniser le Burundi ainsi que la famille Rwagasore.

• Pour ce qui est de la page sécurité, le cadavre d’un présumé bandit du nom de Bahungu Bulex, 35 ans a été trouvé ce jeudi dans une plantation d’eucalyptus en commune Marangara, colline Renga de la province de Ngozi. Il était en possession des biens qu’il venait de voler. Les auteurs du meurtre ne sont pas encore identifiés. Les enquêtes sont en cours.