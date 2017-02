Au sommaire de l’édition de ce vendredi 10 février 2017 février 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

red• Les invitations pour participer au dialogue inter-burundais à Arusha prévue du 16 au 18 février sont déjà parvenues à différentes parties prenantes. Certains membres de la plateforme Cnared indiquent que les tractations entre la coalition de l’opposition et la médiation durent depuis des jours. « Si leurs conclusions sont positives, nous allons participer.»

Certaines organisations de la société civile, que ce soit celles de l’intérieur ou de l’extérieur du pays déplorent le fait de n’avoir pas été invitée.

Pour Njangwa Guilbert Bécaud, président de l’organisation qui milite pour les bonnes élections, ce n’est pas normal que la société civile ait été exclue. Il appelle la médiation de se ressaisir.

Les points inscrits à l’ordre du jour sont la sécurité et la cessation de toute sorte de violence; l’Etat de droit; l’État de mise en application de l’accord d’Arusha; le renforcement de la culture démocratique, l’ouverture de l’espace politique; .des questions sociales et humanitaires; les autres questions sont le gouvernement d’union nationale; l’impact de la crise sur l’économie; les relations entre le Burundi et les pays voisins et autres partenaires internationaux.

• L’administration à la base de la commune Gihanga chargée d’inscrire la population qui doit être assistée à cause de la famine est pointée du doigt. Les listes sont confectionnées sous fond de favoritisme. « Certaines autorités demandent la corruption.» La population demande plus de clarté dans cette affaire.

L’administration rejette ces accusations. Pour elle, le problème réside dans le fait qu’il y a plus de demandes avec moins d’assistances.

• Toutes les communes de la province Rumonge connaissent la présence des fausses communes où sont enterrées plusieurs personnes. Déclaration faite par la Commission vérité et réconciliation. A cause de la crise qu’a traversée le pays, principalement en 1972.

Raison pour laquelle la Commission vérité et réconciliation a décidé de se rendre sur place. Après la province Bujumbura. Il est demandé à la population de cette province de venir témoigner auprès de cette Commission.

• Le responsable de la Régie des œuvres universitaires à l’Université du Burundi indique que désormais le problème de logement à la dite université va trouver solution. « les 5mille francs que l’on demande par étudient vont faciliter nos préparatifs », indique Anatole Nzinahora.

Pour rappel ; le système de logement à l’université du Burundi connait des modifications. En plus du système habituel d’attribution de logement avec carte de restauration selon les critères de mérite, désormais, il est possible de bénéficier d’un logement dans les homes universitaires sans avoir droit à une carte de restauration. A condition d’être étudient boursier à cette université et être capable de payer 5000Fbu.