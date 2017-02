Au sommaire de l’édition de ce mercredi 8 février 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• La Cnidh (Commission nationale indépendante des droits de l’Homme) vient de perdre son statut A, le sous-comité des accréditations de l’Alliance globale des Institutions nationales des droits de l’Homme, recommande que cette commission soit ré-accréditée avec le statut B. Cela est contenu dans le dernier rapport de cet organe.

Il est reproché à la Cnidh, son manque d’indépendance, ce qui influe négativement sur ses rapports qui sont loin de la réalité et des résultats des enquêtes menées par les associations ou des organisations de défense des droits de l’Homme.

Ces recommandations de déclassement ne prennent effet qu’après un délai d’un an. Cette période devrait permettre à la CNIDH de fournir les pièces justificatives nécessaires pour établir sa conformité ininterrompue avec les Principes de Paris.

Selon Jean Baptiste Baribonekeza, président de la Cnidh, cette décision de ré-accréditée avec le statut B n’a pas encore été prise. «Nous jouissons encore de notre statut A. En Afrique, le Burundi fait partie de 19 pays ayant le statut A, c’est sur plus de 50 pays», fait-il savoir.

• «Selon une correspondance de juillet dernier du Conseil national de sécurité, le recrutement de 2016 a considéré les quotas de 60% pour les recrues de l’ethnie hutu et 40% pour celles de l’ethnie tutsi en vue de la parité». Ce sont là les propos du Colonel Gaspard Baratuza, porte-parole du ministère de la Défense nationale ce mercredi 8 février, lors d’un point de presse.

Selon lui, cette mesure vise la restauration des équilibres au sein des corps de défense et de sécurité. Il soutient qu’elle est intervenue à la suite du recensement de la haute chambre du Parlement.

Il a évoqué l’article 257 dans son alinéa 2 selon lequel seul le Sénat a les prérogatives de veiller au respect des équilibres ethniques dans les institutions de l’Etat.

«Pendant une période à déterminer par le Sénat, les corps de défense et de sécurité ne comptent pas plus de 50 % de membres appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d’assurer l’équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide et les coups d’Etat».

Le Colonel Baratuza affirme que c’est dans cette même logique qu’au sein de la police, 60% de candidats tutsi et 40% de candidats hutu ont été recrutés.

• Le PAM (Programme alimentaire mondial) vole au secours des populations frappées par la disette. Cette Agence onusienne a procédé ce mercredi 8 février à la distribution d’une aide alimentaire à 3.000 ménages de la localité de Kagwema et du Village IV en commune de Gihanga dans la province de Bubanza.

Chaque famille a reçu 27 kg de maïs, 9kg de haricot, 1.875 kg d’huile et 0,375 kg de sel. Une autre distribution est prévue ce jeudi Comme à Buramata et à Gihanga. Le PAM prévoit de couvrir quatre provinces à savoir Bubanza, Bujumbura rural, Cankuzo et Muyinga.