Au sommaire de l’édition de ce mercredi 5 juillet 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Le journaliste bénévole de la radio Maria, du nom de Joseph Bananeno est en garde à vue depuis ce lundi, au cachot de la zone Buyenzi, de la mairie de Bujumbura. Il est accusé par la police de trouble à l’ordre public. « Dimanche passé, à la paroisse St Augustin de Buyenzi, le journaliste a divulgué de fausses informations de nature à troubler la quiétude des paroissiens. » Selon le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye. Il est pour le moment sous interrogatoire, avant d’être transféré au parquet.

Selon ses proches, le journaliste Bananeno a signalé à la police un suspect qui avait un pistolet. Le journaliste aurait expliqué que le suspect voulait attenter à la vie de l’Archevêque de Bujumbura, Monseigneur Evariste Ngoyagoye.

• Dans la province Cibitoke on parle d’une personne tué à la machette. C’est dans la colline Kiramira, de la commune Rugombo. Le défunt est un certain François Nduwayo, réputé de voleur par les habitants de cette colline. Il avait deux femmes et 7enfants. Sa famille déplore sa mort et se demande comment elle va continuer à vivre. « C’est de lui que venait notre pitance.»

Les autorités locales demandent que la justice populaire cesse.

• Les vendeurs du marché communément appelé « le grenier du Burundi, » en plein centre-ville de Bujumbura ont vidé les lieux. Ils avaient jusqu’à ce mercredi pour migrer vers le marché de Ngagara, appelé ‘Cotebu’. Certains commerçants déplorent cette situation. Ils indiquent n’avoir pas de stands au marché indiqué. Ils demandent qu’on leur octroi des stands.