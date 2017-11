Au sommaire de l’édition de ce mercredi 29 novembre 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• La plateforme de l’opposition Cnared indique que les priorités de ses nouveaux organes restent la recherche de la solution au respect de l’Accord d’Arusha et de la Constitution. Pancrace Cimpaye porte-parole du Cnared le déclare après la mise en place du nouveau directoire du Cnared ce mardi.

Selon lui, le dialogue est la seule voie pour réussir la mission de cette plateforme.

Les nouveaux organes du Cnared sont composés par Jean Minani élu président. Il remplace Charles Nditije. Aline Ndenzako a été élu premier vice-présidente tandis que Pamphile Muderega a été élu 2ème vice-président. Anicet Niyonkuru garde son poste de secrétaire et Pancrace Cimpaye reste au poste de porte-parole de la plateforme. Ce nouveau comité remplace celui qui vient de terminer son mandat de 9 mois.

• 3ème journée du dialogue inter-burundais à Arusha, les protagonistes ont réajusté les groupes de discussions suite à un manque de consensus sur le modérateur des groupes proposés par le facilitateur Mkapa ce mardi. Les parties en conflit ont initié cinq groupes à la place de deux et chaque groupe aura un chef et un rapporteur qui donnera le rapport des propositions sur les points de discussions

• Un homme du nom de Serges Barutwanayo a été poignardé par des inconnus tout près de son domicile, au chef-lieu de la province Kirundo. La police indique que la victime a été attaquée alors qu’elle rentrait chez lui. Serges Barutwanayo, ex administrateur de la commune Kirundo a succombé suite à ses blessures alors qu’il était en route vers l’hôpital. La police précise également avoir déjà arrêté une personne pour raisons d’enquêtes.

• Un corps sans vie d’un enfant a été retrouvé dans la soirée de ce mardi sur un pont de la rivière Ntahangwa, subdivisant les zones de Ngagara et Cibitoke. Cet enfant aurait été noyé suite à la pluie de ce mardi après-midi et serait venu du côté de la zone Kamenge. Les autorités de la zone Cibitoke ont décidé de transporter le corps du défunt à la morgue en attendant l’identification de l’enfant et de sa famille.

• Arrestation ce mardi du directeur du bureau postal Bugendana. Après le vol d’une somme de 40 millions de nos francs ce lundi. Les informations recueillies sur place indiquent que ce directeur se trouve pour le moment au cachot de la police à Gitega. Son adjoint également soupçonné dans le vol est jusqu’ici introuvable. Une somme de 10 millions avait été volée au début de ce mois, au bureau postal Makebuko dans la même province de Gitega.

• Le nombre de femmes séropositives qui donnent naissance à des enfants séronégatifs a augmenté à l’hôpital militaire de Kamenge. Cela suite à un appui de l’ambassade des Etats-Unis au Burundi à l’endroit de cet hôpital dans le domaine de la santé mère-enfant. Pour le Dr Marc Nimburanira, médecin directeur de l’HMK, plus de 50 femmes séropositives ont accouché des enfants sains depuis le début du projet.