Au sommaire de l’édition de ce mercredi 29 mars 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Après l’enlèvement ce mardi d’Elysé Dushime, délégué de Bac III Comptabilité et Finances, à la Faculté des Sciences économiques et de gestion(FSEG) de l’Université du Burundi, un autre délégué a subi le même sort ce mercredi dans l’après-midi.

Audace Nkunzimana a été enlevé par des agents du SNR (Service national de renseignements alors qu’il longeait le boulevard du 28 novembre, il se rendait au campus Mutanga. La plupart des délégués des étudiants contactés vivent la peur au ventre.

Le porte-parole de la Police, Pierre Nkurikiye confirme ces deux arrestations. Selon lui, il est reproché à ces délégués de vouloir créer un soulèvement des étudiants. «Ils sont sous interrogatoire au SNR».

En filigrane, il y a la question de la prêt-bourse décriée par la plupart des étudiants et surtout une lettre envoyée au chef de l’Etat pour protester contre le décret instaurant ce système.

• Un agent de l’Office burundais des recettes(OBR) a été arrêté ce mercredi par des agents du SNR, il était à son poste d’attache. Philbert Ndihokubwayo, est un pro-Rwasa, c’est l’adjoint du représentant des sympathisants de ce leader historique des FNL dans la province de Karusi.

Selon des sources proches d’Agathon Rwasa, des mobiles politiques seraient derrière cette arrestation. Cet agent de l’OBR est dans un cachot du SNR. Toute visite est interdite. Ses proches sont inquiets.

Contacté, le porte-parole de la police donne une toute autre explication sur les mobiles de son arrestation. Selon Pierre Nkurikiye, cet agent de l’OBR serait en possession d’un faux cachet.

• Des problèmes de connexion internet à l’Office burundais des recettes (OBR) sont à la base de la pénurie de carburant observée ces derniers jours.

Ce sont là des explications données par le ministère de l’Energie et des Mines, également en charge du carburant importé. Suite à ce souci, l’enregistrement des camions citernes a pris plus de temps que d’habitude.

Un autre problème est survenu au parc pétrolier de Gitega. Il est destiné au chargement et non au déchargement, c’est-à-dire la distribution vers les stations d’essence. Le ministère de l’Energie et des Mines tranquillise et assure que le carburant est disponible.