Au sommaire de l’édition de ce mercredi, 21 décembre du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Le gouvernement prévoit initier des mesures fiscales pour augmentation des recettes budgétaires. Parmi ces mesures, il s’agit de la hausse de la taxe spécifique de téléphonie mobile sur le trafic national qui passe de 42 à 52 Fbu.

Il s’agit également de l’augmentation de la taxe de consommation sur carburant fixée à 100fbu par litre. Le projet de loi signale aussi une taxe spécifique sur le sucre de 200fbu et des taxes de consommation de 50fbu sur les bières par bouteille.

La cour des comptes qui commentait ce projet de loi au parlement est d’avis que ces mesures sont de nature à augmenter les recettes puisque, selon cette cour, ces mesures s’appliquent sur les produits de consommation de masse.

Cependant, selon la même cour, elles comportent en elles-mêmes le risque de ne pas contribuer à l’atteinte de l’objectif recherché. « Le pouvoir d’achat des contribuables s’effondre de plus en plus au regard de la situation économique que traverse le pays », souligne la cour des comptes.

• Une personne a été tuée dans une explosion à la grenade, ce mardi soir, par des hommes non encore identifiés sur la colline Gakonko, de la commune Butangazwa en province de Ruyigi. Une femme du nom de Renilde et son époux étaient à bord d’une moto vers 22 h, quand des malfaiteurs les ont attaqués. Cette femme a tuée sur place tandis que son mari a été grièvement blessé. Les voisins soupçonnent un conflit foncier d’être à l’origine ce meurtre.

• Plus de 7 milles personnes taxées de malfaiteurs ont été arrêtées. 288 fusils, 364 grenades et plus de 27 milles cartouches ont été saisis par la police durant l’année 2016. Le bilan dressé par le ministre de la sécurité ce mardi lors d’échanges de vœux avec le Président de la République. Le ministre Alain- Guillaume Bunyoni a fait savoir que des groupes terroristes ont aussi été démantelés au Burundi. Il a précisé qu’une trentaine des assaillants se sont rendus et qu’ils ont donnés des informations utiles pour le rétablissement de la sécurité au Burundi.

• La Regideso se réjouit que la panne de la centrale Ruzizi 2 ait été résolue, selon les chargés de la communication. Cette panne a été la source d’une coupure générale d’électricité dans le pays. Le chef de production d’électricité à la Regideso dit que depuis ce mercredi il n’y aura plus de problèmes d’électricité dans tout le pays car la production est revenue à la normale.

Le Directeur Générale de la Regideso tranquillise. « Tous les coins du pays aura de l’électricité au cours de cette période des fêtes de fin d’année. Pour que cela soit possible, Jéroboam Nzikobanyanka parle d’un délestage de deux jours pour les sociétés et les industries.