Au sommaire de l’édition de ce mercredi 19 avril du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Le carburant manque de nouveau, de longues files d’attente sur les stations d’essence se font remarquer depuis ce mardi. Les conducteurs de véhicules et surtout des bus de transport en commun se plaignent et se posent des questions sur ces pénuries récurrentes.

Ils appellent les importateurs des produits pétroliers et le ministère de l’Energie et des Mines en charge du carburant à se mettre ensemble pour régler cette question.

Ce ministère parle d’un problème technique au niveau de l’Office burundais des recettes, une panne qui ralentirait l’approvisionnement. Mais l’OBR réfute ces allégations : «L’OBR ne connaît pas de panne technique pour être la cause qui perturbe le commerce du carburant», affirme cet Office via son compte Twitter.

Mais le ministère de l’Energie et des Mines en charge des produits pétroliers qui parle ’’d’un retard d’approvisionnement et non d’une pénurie’’ tient à rassurer. Il indique que sous peu le carburant sera disponible.

• Au moment où la crise politico-sécuritaire due à la contestation du 3ème mandat du président Nkurunziza totalise dans quelques jours, ses deux ans, la CNIDH avance un bilan de 720 personnes tuées.

La Commission nationale indépendante des droits de l’Homme reconnaît 80 cas avérés de torture et 800 cas de personnes incarcérées en violation des procédures légales.

Selon Jean-Baptiste Baribonekeza, président de la CNIDH, la situation des droits de l’Homme s’est améliorée à partir du deuxième semestre de 2016. Ce n’est pas l’avis de la plupart des organisation de défense des droits humains et des activistes des droits de l’Homme en exil.

• Jean Bosco Bakanibona, Audace Nkunzimana, Simon Rurasuma, Elysé Dushime et Dieudonné Bigirindavyi, les 5 étudiants incarcérés à Mpimba pour ’’rébellion’’ suite à lettre de préavis de grève ont comparu ce mercredi devant la Chambre de Conseil du Parquet Mukaza en Mairie de Bujumbura. C’est pour statuer sur leur détention, et leur sort sera connu en deux jours.

Ces étudiants sont parmi les 127 délégués de différentes facultés et instituts qui avaient signé un préavis de grève suite au décret du Président de la République instaurant le système du prêt-bourse.