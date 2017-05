Au sommaire de l’édition de ce mercredi, 17 mai 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Les chauffeurs de bus, les conducteurs de taxi-motos et de tuk-tuk se lamentent suite à la décision du ministère de l’Energie et des Mines également en charge du Carburant répartissant les stations-service qui serviront exclusivement du carburant aux véhicules de transport.

«Il se remarque malheureusement que les stations-service Engen Mutanga-nord, Interpetrol asiatique et Interpetrol Kanyosha indiquées pour servir les bus et les minibus et la station Interpetrol du Musée vivant réservée pour les motos et les tuk-tuk, n’aient aucune goutte d’essence à leurs pompes», s’insurgent ces conducteurs.

Selon ces derniers même les heures annoncées ne sont pas respectées et ce n’est pas tout, ces stations-service ne commencent à servir que les véhicules présentant des bons de commande.

Ces conducteurs de bus, de motos et de tuk-tuk demandent une révision de la mesure du ministère de l’Energie et des Mines afin qu’ils puissent chercher de l’essence dans les stations-service ayant du carburant. Ils demandent également que leurs quotas soient revus à la hausse.

• Suite au manque de carburant à Rumonge, le prix du poisson a sensiblement augmenté. Il n’y a que 50 grosses pirogues à moteur sur 400 que compte le port de pêche de cette ville qui ont eu du carburant.

Les pêcheurs appellent l’administration à permettre à ces derniers de s’apprisionnenr au Congo ou en Tanzanie afin que le prix du poisson ne s’emballe pas.

• Le parti Uprona appelle les chefs d’Etats de la Communauté Est-Africaine de se pencher, lors de leur 18ème sommet prévu pour le 20 de ce mois de mai à Dar es-Salaam, sur la question de la sécurité dans cette région et sur les relations tendues entre Bujumbura et Kigali.

Selon Abel Gashatsi, président de ce parti, il faut que ce sommet donne des orientations sur la question du rapatriement des réfugiés burundais et sur le retour au pays des hommes politiques burundais en exil, afin que les élections de 2020 soient bien préparées.

Le parti Frodebu espère que ce sommet pourra enfin donner un nouvel élan aux pourparlers inter-burundais et plus de force au facilitateur tanzanien Benjamin Mkapa afin qu’il puisse parvenir à une sortie de crise.

D’après Léonce Ngendakumana, vice-président de ce parti membre du Cnared, c’est le chef d’Etat burundais en personne qui devait participer à ce somment et non le premier vice-président car, selon lui, c’est le président de la République qui représente les Burundais au regard de la Constitution.