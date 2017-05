Au sommaire de l’édition de ce mercredi, 10 mai 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• « Dès cet après-midi, les véhicules de transport en commun tels que les bus, les taxi-voitures, les motos et les tuck-tuck vont désormais avoir deux à trois stations de distribution de carburant à eux seuls.» L’annonce directeur général des transports, Jean Claude Mpawenimana ce mercredi 10 mai. Selon lui, cette mesure a été prise pour palier le problème de manque des bus qui se manifeste depuis quelques temps avec la pénurie du carburant. « Avec ça les longues files d’attente vont diminuer sinon disparaitre. »

• Le chef de la délégation de l’Union européenne au Burundi, Wolfram Vetter a affirmé que la situation du pays ne s’est pas encore normalisée. Il a évoqué une sécurité superficielle et fragile dans le pays, dénonçant la violation des droits de l’Homme, des cas de torture et de disparition. Ce diplomate a également parlé de la réduction d’espace politique, médiatique et celui de la société civile. Pour Wolfram Vetter, seul le dialogue inclusif et sans condition reste une solution durable pour une sortie de crise au Burundi. Il demande à tous les antagonistes de dépasser la crise de confiance afin de s’asseoir sur une même table.

Pour le ministre des Relations extérieures du Burundi, Alain-Aimé Nyamitwe, paix et la sécurité règnent sur toute l’étendue du territoire Burundi. En témoignent certaines visites à l’intérieur du pays effectuées par des diplomates sans qu’ils ne soient inquiétés. Il a indiqué que le dialogue externe mené par la facilitation de Mkapa est privilégié par le Gouvernement. A condition qu’il soit organisé selon les normes et les conditions acceptables.

C’était à l’occasion de la fête de l’Union européenne célébrée ce 09 mai.

• Un des acteurs politiques de l’opposition, Tatien Sibomana appelle au gouvernement à respecter l’Accord de Cotonou dans le but de convaincre l’Union européenne à débloquer les financements pour le Burundi. pour le politicien Tatien Sibomana, les parlementaires devraient d’abord lancer un appel au gouvernement pour qu’il remplisse toutes les conditions exigées par l’union européenne. «L’union européenne ne pourra pas débloquer les financements tant que le gouvernement n’aura pas accepté le dialogue inclusif, tant qu’il y aura encore des arrestations arbitraires, tant qu’il y aura encore des personnes torturées et des disparition forcées », estime-t-il.

Quant à Jean de Dieu Mutabazi président du parti Radebu, l’Union européenne est du côté de ceux qui ont tenté de renverser le pouvoir en 2015. Il demande à celle-ci de tenir en considération la demande du parlement Burundais. « Le Radebu demande à l’union européenne de ne plus considérer les rapports de ceux qui ne veulent pas le bien du Burundi », indique-t-il.

Ils font tous allusion à la correspondance du Parlement burundais adressée à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Ce dernier a adressé une correspondance à l’Union européenne pour réclamer la suspension des sanctions contre le gouvernement burundais. Selon ce parlement, la situation sécuritaire s’est stabilisée.