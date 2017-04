Au sommaire de l’édition de ce vendredi 7 avril 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’

• La police a procédé ce vendredi au bouclage du périmètre destiné au palais présidentiel à Gasenyi, commune Mutimbuzi de la mairie de Bujumbura. L’objectif étant de procéder à l’expulsion des habitants qui occupent les 40 ha. Ils avaient jusqu’à ce jeudi 17h pour vider les lieux. Passé ce délai, habitation, champs,… devaient être rasés, selon la correspondance du ministre de l’environnement Célestin Ndayizeye. Certains ont commencé à évacuer les lieux dès très tôt le matin. D’autres disent qu’ils n’ont pas où aller. Certains habitants de cette localité dénoncent une expulsion sans indemnisation. le projet a bénéficié d’un appui chinois de 7 millions de dollars, et est exécuté par les Chinois dans le cadre de la coopération sino-burundaise.

Selon Gérard Hakizimana, président d’une association qui milite contre le favoritisme et le népotisme déclare que même si cette espace est destiné à l’intérêt public, la population devrait d’abord être indemnisée avant de procéder à l’expulsion. Il conseille toutefois à la population d’obtempérer tout en continuant à exiger de rentrer dans leur droit.

• Le gouverneur de la province Makamba, Gad Niyukuri réfute les allégations selon lesquelles les jeunes affiliés au parti au pouvoir arrêtent toute personne suspecte et fouille ses affaires. Certains seraient même malmenés. Selon le gouverneur, aucune plainte de ce genre n’a été signalée. « Par ailleurs, je n’ai pas donné mon autorisation pour ce genre d’opération aux Imbonerakure. J’ai demandé aux comités mixtes de sécurité de veiller à la sécurité du pays. Il est normal de demander à des inconnus leur identité et leur destination. S’ils sont en règle, on les laisse partir. »

• « Il est difficile d’aboutir à une paix durable au Burundi tant que les politiques ne s’assoient ensemble que pour négocier les postes politiques. » déclaration de Mgr Jean Louis Nahimana, président de la Commission vérité et réconciliation. Il insiste sur le respect des droits de l’Homme et la bonne gouvernance pour aboutir un dialogue qui pourra véritablement nous sortir de cette crise.