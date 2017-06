Au sommaire de l’édition de ce mardi 6 juin 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Le Secrétaire général du parti au pouvoir, le Cndd-Fdd a mis en place les coordinateurs sectoriels de ce parti, conformément aux résolutions du dernier congrès du 18 au 19 août 2016. Selon Evariste Ndayishimiye, ces secteurs ont été mis en place pour élaborer la politique du parti de l’aigle.

La plupart de ceux qui ont été nommés comme coordinateurs occupent de hautes fonctions de l’Etat. Les fonctions qu’ils auront à exercer au sein du Cndd-Fdd sont similaires à celles qu’ils occupent au sein du gouvernement.

• Le Gouvernement du Burundi vient de prendre connaissance de la circulation d’un document portant sur la probable implication de l’Union Européenne dans la déstabilisation des Institutions du Burundi notamment la tentative de changement de régime au Burundi. Les documents rapportent des faits graves imputables à la délégation de l’Union Européenne à Bujumbura et qui datent de l’année 2014, plusieurs mois avant l’insurrection et la tentative de Coup d’Etat du mois de mai 2015. Dans ces documents en circulation, il est rapporté que l’Union Européenne a procédé à des financements à l’endroit de personnes physiques ou morales impliquées dans la déstabilisation de la République du Burundi, et actuellement sous mandat d’arrêt international émis par la justice burundaise.

Selon le gouvernement ces documents pourraient accréditer la thèse selon laquelle certains acteurs de l’Union Européenne nourrissent depuis plusieurs années le désir d’opérer un changement de régime au Burundi. « Par ces documents le Gouvernement vient de se rendre compte et de trouver une réponse claire aux interrogations qu’il se posait sur les raisons des pressions politico – diplomatiques de l’Union Européenne contre le Burundi et ses prises de positions toujours défavorables aux intérêts du Burundi.»

Le Gouvernement du Burundi exprime sa vive préoccupation sur ces révélations sur lesquelles il va se pencher et analyser en profondeur les probables influences qu’aurait exercées cette politique de l’Union Européenne contre le Burundi dans la prise de certaines décisions.

L’Union européenne n’a jusqu’ici émis aucun commentaire.

• les commerçants du marché situé en zone de Jabe de la mairie de Bujumbura ont des inquiétudes sur la petitesse de ce marché qui a subi des rénovations, en cours d’achèvement. « Nous craignons de ne pas tous avoir des places comme avant parce qu’en rénovant ce marché, on a diminué les stands.» Ils demandent être servis en premiers avant de penser à d’autres qui souhaitent y placer leur commerce. « Là où on a été obligé de déménager, en attendant la rénovation ne paie pas. On y subi des pertes énormes.»

Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonimpa tranquillise. Les commerçants qui travaillaient dans ces marchés en rénovation vont être servis en premiers.