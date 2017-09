Au sommaire de l’édition de ce mardi 5 septembre 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Pascal Barandagiye, ministre de l’Intérieur indique que 12 mille réfugiés burundais en Tanzanie se sont fait inscrire pour un retour volontaire au pays avant la fin de cette année. Selon lui, 6867 vont rentrer jusqu’au 31 octobre. Le calendrier est bien établi : des centres de transit sont prévus pour les accueillir. Il évoque, entre autres, des centres de Kajaga, Gatara, Nyabitare et Ruyigi.

Le représentant du HCR au Burundi, Abel Mbilinyi assure que cette organisation onusienne continuera à assister les rapatriés pendant trois mois. Il indique que le Burundi compte plus de 400 mille réfugiés.

• L’administrateur de la commune Butezi demande au président de la République ainsi qu’au ministre de la Justice de prendre en main le litige entre un certain Samuel Ntirampeba et plus de 800 familles vivant sur la colline Muyange de la zone Mubira. C’est après un jugement du tribunal de grande instance de Ruyigi, expulsant plus de 10 mille familles de cette colline en faveur de Samuel Ntirampeba. Un délai de 6 mois a été fixé. Georgine Mbonimpa, l’administrateur de la commune Butezi indique ne pas savoir où iront toutes ces familles. Plus de 4 mille personnes ont manifesté ce mardi, devant les bureaux de la commune Butezi. Elles protestent contre le jugement rendu par le Tribunal de grande instance Ruyigi.

• Grognes des enseignants devant les bureaux du ministère de l’Education. Ils protestent contre le redéploiement opéré au sein de ce ministère. Ceux rencontrés sur place par Iwacu demandent une mutation. Ils déplorent le fait de ne pas être accueillis par le ministère de l’Education. Ces enseignants précisent que certains d’entre eux ont été mutés loin de leurs familles, d’autres indiquent être malades.

Le ministère de tutelle indique quant à lui que le redéploiement a eu lieu suivant les critères bien précis. Les doléances de ces enseignements ont été entendues dans leurs directions provinciales. Ces dernières ont tranché. Ce ministère demande plutôt à ces enseignants de se préparer pour la rentrée scolaire.

–