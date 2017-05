Au sommaire de l’édition de ce mardi 30 mai du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• 23 officiers burundais ont été révoqués de la force de défense nationale. Décision prise par le président Pierre Nkurunziza sur proposition du ministre de la défense. En cause, ils auraient selon le décret, de déserter à l’extérieur du pays.

Selon le porte-parole de ce ministère, Gaspard Baratuza, les officiers révoqués avaient terminé leur mission officielle depuis 2015 et ne sont pas rentrés au pays natal conformément à la loi.

• Une somme de plus de six millions a été dérobée par un voleur armé non encore identifié à l’avenue Mugunguma, Carama 3. Selon la police, la victime, du nom de Charlotte Niyonsenga a été blessée légèrement au dos par une grenade qu’a lancée ce bandit pour l’empêcher d’alerter les voisins. Le forfait a été commis tout près du domicile de la dame qui rentrait à pied, vers 20h.

• La rédaction d’Iwacu web radio a visité le lycée de la Chance situé en zone Kanyosha, de la commune Muha de la ville de Bujumbura. C’est une des 6 écoles frappées par la décision de fermeture du cycle fondamental à partir de la fin de l’année scolaire 2016-2017 par la ministre de l’éducation, Janvière Ndirahisha. Arrivé sur les lieux, la rédaction y a trouvé deux élèves qui lui ont affirmé qu’ils ont commencé à plus de 150, et que pour le moment ils sont à 4 à étudier à cette école. Désœuvrés, ils ont indiqué que le seul professeur qui y preste ne s’est pas présenté, étant malade.

• La pénurie de carburant se fait sentir dans la ville de Bujumbura. Plusieurs stations visitées ce mardi ne vendaient de carburant. Les quelques stations qui travaillaient affichaient de longues files d’attente des véhicules. Cela alors qu’il y a à peine une semaine, le pays sortait d’une crise de pénurie de carburant, paralysant les activités dans la capitale Bujumbura.

Interrogée à cet effet, la direction chargée de la gestion du carburant au sein du ministère de l’Energie et Mines a indiqué qu’elle va faire le tour de la ville pour s’enquérir de la situation avant de s’exprimer.